”Am descoperit aici, la UVVG, profesori bine pregătiți!”

Studenție la Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad. Povestea, pe scurt, a unor studenți care au ales UVVG.

Florentina Stănoiu este profesoară. A ales programul de masterat ”Managementul Educațional”, din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș. Vine sistematic la ore, deși este din Constanța. Ce spune ea?

”Nu sunt din Arad, dar vin cu mare plăcere aici. Am descoperit UVVG din mediul on line. Am ales-o pentru a-mi definitiva pregătirea profesională. Nu regret nicio clipă că vin de la distanță. A descoperit aici o bază materială bună, profesori bine pregătiți și un program potrivit nevoilor mele. În plus, am avut șansa de a cunoaște mai bine Aradul. Revin aici cu mare drag și o să fac asta și după terminarea studiilor”.

