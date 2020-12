Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: „Noi suntem pregătiți să ajutăm Lugojul”

Amasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a vizitat joi, 3 decembrie și municipiul Lugoj, unde s-a întâlnit cu primarul Claudiu Buciu și noul city manager al municipiului de pe malurile Timișului, Anca Micșa Oprea. În cadrul discuțiilor, primarul Claudiu Buciu și-a arătat disponibilitatea de a sprijini orice investiții noi ale unor potențiali investitori din SUA și să susțină proiecte comune cu caracter social sau educațional, iar ambasadorul Adrian Zuckerman și-a manifestat disponibilitatea de a ajuta administrația lugojeană „în orice fel putem” pentru ca Lugojul să se dezvolte și să meargă înainte. Totodată, ambasadorul SUA a remarcat că a găsit la conducerea Lugojului o echipă tânără și entuziastă, cu idei clare de dezvoltare a orașului. „Discuțiile cu primarul Lugojului au fost foarte pozitive și foarte instructive. Lugojul are noroc să aibă un primar care are o vedere clară pentru viitor și prevăd numai lucruri bune care o să se întâmple pentru dezvoltarea orașului, nu numai economic, dar și social. E o echipă entuziastă, care are idei bune și care o să facă viitorul pentru Lugoj și pentru restul României mult mai bun. Eu i-am promis domnului primar că noi suntem pregătiți să ajutăm Lugojul, în orice fel putem, pentru ca să se dezvolte și să meargă înainte”, a declarat ambasadorul Adrian Zuckerman.

Comentarii

comentarii