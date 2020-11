Ambiții mari. Alin Nica vrea să preia construcția Centurii Vest de ocolire a Timișoarei și a autostrăzii Timișoara – Moravița

Într-o mișcare îndrăzneață, liderul CJ Timiș, Alin Nica, a anunțat că instituția pe care o conduce dorește să preia implementarea proiectului de construcție a Centurii Vest de ocolire a Timișoarei, dar și pentru un alt proiect, mult mai mare, cel al autostrăzii Timișoara – Moravița.

Nica spune că a analizat situația, iar aceasta ar fi soluția ideală. Centura Sud e deja în lucru, dar Vest, ultima rămasă de executat ar putea fi integral preluată de Consiliul Județean Timiș, care va realiza operațiunile în vederea construcției acestora.

”În ultimele două săptămâni am analizat și am lucrat mult pe partea de identificare a unor soluții, deopotrivă tehnice și financiare, care să asigure județului Timiș infrastructură rutieră la nivel european. Două dintre proiectele importante pe le am în vedere sunt centura de sud și cea de vest a Timișoarei. În cazul primei lucrări deja demarate, cu termen de finalizare în 2022, mă voi asigura că evoluția proiectului este atent monitorizată, iar în ceea ce privește centura de vest al cărui studiu de fezabilitate tocmai a intrat în lucru, îmi doresc ca implementarea să fie realizată integral de către Consiliul Județean Timiș. Cu sursă de finanțare națională sau europeană și implicare județeană putem obține cele mai bune rezultate pentru cetățeni”, a spus Nica.

Ambițiile șefului CJT nu se opresc aici și Nica anunță că ar dori același lucru și pentru autostrada Timișoara – Moravița!

