Amfetamina face ravagii printre șoferii din Timiș. Mai mulți drogați și beți prinși de polițiști

În data de 3 septembrie, în jurul orei 01:40, polițiștii orașului Jimbolia au observat pe strada Spre Sud din Jimbolia, un grup de 10 persoane cu comportament suspect.

S-a procedat la legitimarea acestora, fiind vorba de 10 tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani.Totodată, au fost observate în apropierea grupului de persoane, într-un canal de colectare a apelor pluviale mai multe pungi din plastic de diverse marimi care conțineau substanțe vegetale susceptibile a fi droguri.

De asemenea, lângă cei 10 tineri, se afla un autovehicul parcat, stabilindu-se că acesta fusese condus cu puțin timp înainte, de un tânăr în vârstă de 20 de ani. Tânărul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultând valoare pozitivă la Amfetamină.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”

Substanțele respective a fost ridicate și sigilate, fiind predate lucrătorilor B.C.C.O. în vederea continuării cercetărilor.

La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 14:30, polițiștii rutieri din Lugoj au oprit pentru control, un bărbat în vârstă de 39 de ani ce conducea un autoturism pe DN 6.

În urma testării cu aparatul Drugtest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv THC-5(cannabis)..

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 15:50, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au oprit pentru control, un bărbat în vârstă de 52 de ani ce conducea un autoturism în localitatea Remetea Mare.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul alcooltest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 13:00, polițiștii orașului Sânnicolau Mare au oprit pentru control, un bărbat în vârstă de 35 de ani ce conducea un autoturism pe D.C. 11 între localitățile Tomnatic și Gottlob.

În urma testării cu aparatul Drugtest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv THC-5(cannabis).

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 05:30, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control, un bărbat în vârstă de 45 de ani ce conducea un autoturism pe Calea Bogdăneștilor din Timișoara.

În urma testării cu aparatul Drugtest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv Amfetamină, iar în urma urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive și conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 04:20, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au oprit pentru control, un bărbat în vârstă de 52 de ani ce conducea un autoturism pe strada Alexandru Ioan Cuza din Timișoara.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul alcooltest, a rezultat faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

