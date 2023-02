Anchetă a IPJ Timiș, după împușcarea a trei scroafe de mistreț în perioada prohibiției, pe fondul de vânătoare administrat de controversatul om de afaceri Iosif Ingrish

Mai multi detinatori de arme de vanatoare din Timis au fost citati sa se prezinte, maine, la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, pentru a fi audiati intr-un dosar de braconaj in rem, in care se ancheteaza impuscarea a trei scroafe de mistret, in perioada prohibitiei.

Mai exact, se cerceteaza imprejurarile in care, in data de 08.02.2023, pe fondul 64 Macedonia, care este administrat de controversatul om de afaceri Iosif Ingrish, care detine si domeniul de vanatoare, ar fi fost vanate trei exemplare de mistret (scroafe), aflate in perioada gestatiei.

In conditiile in care, incepand cu data de 31.01.2023, vanatoare la mistret, la categoria purcel si scroafa, este inchisa, faptele vanatorilor ar putea constitui infractiunea de braconaj, pedepsita sever de legile in vigoare.

Potrivit unor informatii primite de la angajati ai Ocolului Silvic Lunca Timisului, invitatul de seama la vanatoarea de mistreti la goana organizata de administratorul fondului ar fi fost insusi presedintele Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Timis, Tiberiu Lajos, fost arbitru UEFA, dar si avocatul Bogdan Panduri, unul din avocatii angajati de Iosif Ingrish in zecile de procese pe care le are cu statul roman, si primarul comunei Uivar, Bogdan Savulescu.

Responsabil de organizarea actiunii a fost Fechete Sidor, care printre altele este si gestionarul rastelului de armament al asociatiei

Pentru veridicitatea informatiilor, sursele din cadrul Ocolului Silvic Lunca Timisului ne-au pus la dispozitie si o fotografie de la finalul partidei de vanatoare, cand se evalua si se admira prada penala.

