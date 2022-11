Ancheta de la Centrele de Permanență a ajuns în etapa concluziilor: 12 se închid, pentru altele se cere reorganizarea

Comisia constituită de Prefectura Timiș pentru analiza activității Centrelor de Permanență Medicale din județ a terminat verificările și a tras concluziile. Iar acestea spun că ar fi fost constituit un prejudiciu de 1,3 milioane de lei. Conform statisticilor, numai în Timiș existau 47 din cele 355 de asemenea centre deschise la nivel național.

”În luna aprilie am demarat o acțiune extinsă de control în cele 47 de centre de permanență. Rezultatele au fost șocante. În Timiș avem 47 de asemenea centre față de 355 cât are tot restul țării, adică un centru la 14.000 locuitori, față de un centru la 55.000 locuitori cum avea restul tarii. Unele sunt situate la 500 de metri distanță intre ele”, a declarat Mihai Ritivoiu, prefectul de Timiș.

Centrul de permanență al unei comune periurbane era în Timișoara, mai precis centrul de permanență pentru Moșnița se afla în Calea Buziașului. Într-o comună erau două centre din care unul deservea satul, chiar dacă avea din comună. Prejudiciul adus este de 1,3 milioane lei, spune prefectul.

„Un centru ne costa 480.000 lei în fiecare an, iar Timișul costa bugetul de stat 22 milioane de lei anual. Am dispus o analiză strictă, am discutat cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila”, a mai spus prefectul.

Măsurile privind reformarea centrelor de permanență se referă la reorganizarea a 12 din cele 47 de centre, alte zece sunt în curs. 25 se desființează cu data 1 decembrie. În Timisoara din cele 17 centre de desființează 11 și rămân șase.

”Deschidem noi centre în estul județului, primul va fi la Nădrag. 12 milioane de lei vom economisi în fiecare an. Aceste centre sunt o extensie a cabinetelor medicilor de familie. Cabinetele se vor închide la o anumită oră și nu vor fi deschise și noaptea”, a încheiat Ritivoiu.

Comentarii

comentarii