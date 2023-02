Andras Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii: „Timișoara 2023 nu este decât un pretext, un început și o investiție în viitor. Totul se va vedea abia în zece ani”

Au mai rămas câteva zile până la startul programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023. Urmează un weekend lung, iar apoi un an întreg plin de evenimente. Au existat multe neajunsuri în pregătirea evenimentului, au fost certuri și neînțelegeri, au lipsit banii, însă, toate acestea sunt acum de domeniul trecutului. Timișoara se prezenta onorabil, spune Andras Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii, omul de legătură între Guvern și autoritățile locale.

„Japonezii au un semn în scrisul lor, care definește criza ca fiind și risc și oportunitate. Acest proiect Timișoara 2023, în acest sens, pe fondul unei crize prelungite, a condus la o situație în care cu puțin timp înainte de gala de deschidere, suntem în fața unui mare volum de riscuri, dar și în fața unei mari oportunități. Riscurile provin din faptul că întârzierile au condus la situație greu sau aproape imposibil de recuperat, iar oportunitatea se bazează pe faptul că tot acele întârzieri au strâns toate resursele și forțele, inclusiv pe cele materiale, focusând pe anul cu titlul, nu pe perioada premergătoare și de pregătire. Dar mult mai important este altceva. Anul cu titlul nu este decât un pretext, un început și o investiție în viitor. Nu este decât o însămânțare într-un teren pregătit, fertilizat. Totul se va vedea abia în zece ani. Nu zic că nu se pot întâmpla minuni și în 2023, dar roadele le vom culege în timp, așa cum se întâmplă de când e lumea”, a declarat Andras Demeter.

Andras Demeter, fostul director al Teatrului Maghiar din Timișoara, este unul din cei care a visat încă din anii 90 la o Timișoară – Capitală Culturală Europeană. A fost printre semnatarii intenției și a făcut parte din echipa care a făcut prima versiune și prima prezentare a proiectului în fața comisiei.

De când e secretar de stat în Ministerul Culturii, a depus eforturi ca banii să înceapă să curgă spre Timișoara.

„Când am ajuns la Minister, am căutat să văd care sunt problemele pentru care legea nu se poate aplica. Este o realitate. Nu avem cum să ne ascundem după deget. Dar nu cred că e de vină cineva. Este o meteahnă a societății noastre, că noi întotdeauna acționăm pompieristic, întotdeauna suntem reactivi, nu putem fi proactivi, pentru că atunci probabil că am fi nemți. Trebuie să admitem, în 2019 s-a făcut un act normativ care a prevăzut niște sume pe componente culturale sau pe infrastructură, dar a fost făcut în așa fel încât nu s-a putut operaționaliza niciun leu din el. Că a fost făcut voit sau întârziat, nu mai contează. Banii au ajuns la destinație abia la finalul anului 2022, după ce am reușit, după șapte trimestre de muncă, să trec legea prin guvern și pe urmă prin parlament, astfel încât intențiile bune formulate în 2019 să fie eficiente și în 2022. Să dau un alt exemplu. În 2025 va avea loc expoziția mondială de la Osaka. 99 la sută din oameni spun acum că mai e timp. Doar o mână de oameni suntem care spunem că nu e timp. Sper ca Osaka să nu aibă soarta Timișoara 2023”, a mai spus Andras Demeter.

Capitalele Culturale ale Europei lasă în urmă și o importantă infrastructură culturală în orașe. În Timișoara, multe spații se vor deschide în 2023, altele chiar în anii care vin.

„Acum putem să constatăm că suntem debalansați la infrastructură culturală, că nu vedem infrastructura. Dar au fost motive obiective sau subiective care au dus aici. Anul cultural și programul Capitalei ne-a învățat ceea ce nu știam până atunci, să facem și dezvoltarea pe infrastructura culturală. Plus că anul acesta vor apărea cinematografele, turnul de apă, Muliplexity și altele. Lucrurile încep în 2023”, a afirmat Andras Demeter.

