Andreea Borontis, multipla medaliată la campionatele naționale de judo, de veghe la frontiera județului Timiș

În orice domeniu de activitate aceia care se “încăpățânează” să meargă mai departe, chiar atunci când la orizont nu se mai arată nici o speranță, sunt cei care fac imposibilul “posibil”! Este motoul după care se ghideză Andreea Borontis, de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara – Sectorul Poliției de Frontieră Cruceni.

Dar cel mai bine, să o lăsăm pe ea să se prezinte: „Sunt Andreea Borontis, polițistă de frontieră la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și depractic judo de la vârsta de 8 ani. Sportul acesta m-a impresionat de la prima vedere, deși pare a fi mai mult pentru bărbați.

Am observat pe geam copiii care se antrenau la sală și tehnicile m-au fascinat. În câteva zile m-am și înscris, iar după doi ani am devenit campioană natională la NeWaza.

În anul 2011, la concursul internațional desfășurat la Arad am obținut o cupă specială pentru cel mai tehnic judoka și locul I. Am zeci de medalii, dar cel mai important pentru mine este faptul că am reprezentat cu mândrie România în numeroase concursuri naționale și international, iar acest merit se datorează și antrenorilor mei, Gicu Vasilan și Lena Sterea.

Am terminat liceul în 2019 și am simțit că locul meu este în poliție. Am ales Poliția de Frontieră și mă bucur că pot să o reprezint cu cinste și la campionatele Ministerului Afacerilor și Interne. În primăvara acestui an am obținut locul I la campionatul pe minister și sunt mândră de acest rezultat!

Cu multă muncă și ambiție îmi doresc să îmi păstrez acest titlu și să reprezint Poliția de Frontieră la cel mai înalt nivel.“

