Andreea Olariu, multipla campioană la tenis, s-a format în baza sportivă a USAMVB Timișoara. Rezultat: 6 medalii de aur și 3 de bronz

Multipla campioană națională U12, Andreea Olariu, în vârstă de 12 ani, este o sportivă de talie internațională, tenace, disciplinată care a crescut și s-a format în baza sportivă USAMVB “Regele Mihai I al României Timișoara.

Campioana s-a pregătit sub îndrumarea antrenorilor Petru Merghes, Narcis Varan, Mihai Gavra, primii doi fiind cadre didactice la disciplina Educație Fizica și Sport din cadrul USAMVB Timișoara.

Andreea, componenta a lotului național de tenis U 12, are deja in palmares 1 medalie de bronz la Campionatele Europene U 12 -2021 și 8 medalii la Campionatele Naționale , din care 6 medalii de aur și 2 bronz. Are 2 turnee internaționale castigate la simplu și dublu și 3 finale.

În anul 2022 a fost selectata sa participe la IMG Tennis Academy – Futures Stars, alături de 25 , cele mai bune fete ale generației U 12 din lume, unde a ajuns pana in sferturile de finala. In acest an a câștigat detașat Campionatele Naționale U12 in proba de simplu și dublu, iar in luna Iulie va reprezenta România la European Summer Cup.

Rezultate naționale

-Medalie Bronz -Campionatele Naționale Vara -U10-2019

-Campioana Naționala -Echipe U10-2019

– Campioana Naționala dublu U12-2020

-Campioana Naționala Echipe dublu mixt-2021

– Campioana Naționala – iarna dublu U 11-2022

– Medalie Bronz individual – simplu U 11.

-Campioana Naționala simplu / dublu U 12-2022

Rezultate internationale

– TE cat 1, Finalista simplu, campioana dublu Tirana -Albania 2021

– European Summer Cup -Medalie Bronz cu echipa Romaniei 2021

– Finalista simplu, campioana dublu Varsar -Croația 2022

– Finalista simplu, campioana dublu Diamond CUP -2022

– Campioana simplu, dublu -Koper Slovenia 2022

– Campioana simplu, dublu-Arad 2022

Comentarii

comentarii