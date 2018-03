Angajați ai Direcției de Asistență Socială Timiș au protestat în fața consiliului județean: Își vor sporurile înapoi!

Cei aproximativ 1.500 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș au rămas de la începutul acestui an fără sporuri. Aceștia au venit joi dimineața în fața Consiliului Județean Timiș pentru a protesta. Zeci de angajați au venit cu pancarte pe care scria „Vrem sporurile înapoi” sau „Vrem salarii decente”.

Le-au fost tăiate sporuri între 15 și 75 la sută din salariul de bază, pe care angajații le primeau în 2017. Acum, în 2018, au rămas fără ele. Fondurile pentru sporuri vin de la Consiliul Județean Timiș…

„Sunt afectați în jur de 1.500 de salariați. Sporurile prevăzute prin Legea 153 pe 2017 nu au mai fost acordate din data de 15 februarie. Deși legea le prevede și avem acte normative subsecvente care obligă angajatorul să plătească aceste sporuri, există o sincopă în ceea ce privește aprobarea bugetului DGAPSC în cuantumul necesar acordării lor în integralitatea lor pe tot anul 2018 și urmare a lipsei de fonduri pe 2018 salariații s-au trezit cu sporurile tăiate”, a spus Adrian Marcu, președinte al sindicatului Pro A.S.

Fondurile pentru sporuri nu au fost alocate în 2018 pentru că reprezentanții instituției nu au trimis o notă de fundamentare pentru această sumă. Au solicitat o sumă dublă Consiliului Județean Timiș pentru sporuri: 26 milioane lei în loc de 13 milioane, cât a fost cuantumul banilor de sporuri în 2017. Președintele CJ Timiș Călin Dobra spune că așteaptă fundamentarea din partea conducerii instituției pentru această sumă.

„Ținând cont că la nivelul anului 2017 execuția bugetară pentru toate sporurile prevăzute în cadrul direcției a fost de 13 milioane lei, logic și normal am cerut justificare și fundamentarea legală pentru această creștere de sută la sută. Aceste discuții au avut loc în perioada noiembrie – ianuarie, iar în 12 februarie am aprobat bugetul CJ Timiș, neavând o fundamentare a sporurilor specifice asistenței sociale. Am luat decizia și am aprobat în plenul CJ Timiș alocarea unei sume de 8,5 milioane lei pentru plata anumitor sporuri, iar în continuare aștept fundamentarea pe sporurile specifice asistenței sociale. Discutând și cu un grup din partea angajaților DGASPC Timiș le-am explicat foarte clar că nu se pune în discuție tăierea sau neplata tuturor sporurilor prevăzute de lege. Aștept până săptămâna viitoare, marți, 13 martie, fundamentarea și justificarea legală a sporurilor din asistență socială”, a spus Călin Dobra.

