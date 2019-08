Angajații de la 41 de firme de IT se topesc, fără aer condiționat, în plin cod roșu de caniculă, într-o clădire a Primăriei Timișoara

Aproape o lună, în plină vară și cu cod roșu de caniculă,. 100 de angajați, de la 41 de firme de IT, din clădirea Incuboxx, fier la propriu. Clădirea construită cu 4 milioane de euro de Primăria Timișoara a rămas fără aer condiționat. După ce informația a ajuns în presă, Primăria Timișoara, prin viceprimarul Farkas Imre, s-a apucat de căutat soluții. Nu înainte de a acuza administratorul clădirii că nu a luat măsuri pentru repararea aparatului. Chiar dacă acesta nu poate face nimic, chiar dacă a încercat, pentru că nu îl lasă contractul de administrare.

”Sâmbătă, 13 iulie 2019, chiller-ul care asigură răcirea clădirii a suferit o defecțiune ce a făcut imposibilă funcționarea acestuia. La foarte scurt timp (la aproximativ o oră), am anunțat reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara, rezolvarea problemei fiind una în sarcina municipalității. Conform contractului nostru (contract public cu numărul 132/22.05.2015), mentenanța (reparații și service) intră în sarcina Primăriei Municipiului Timișoara. Din primul minut de când am notificat primăria că nu merge aerul condiționat trebuia să se apuce de treabă. Am discutat cu firmele de IT din clădire să punem noi bani să îl reparăm. Din păcate este în proprietatea primăriei și nu putem noi să intervenim pe echipamentele lor. Declarația domnului viceprimar cu “din propria inițiativă” mă amuză. Să te lauzi că îți faci treaba după 3-4 săptămâni în care am insistat zi de zi să se găsească o soluție, pentru că firmele din INCUBOXX suferă. Până în acest moment, singura soluție implementată de municipalitate a fost trimiterea a doar 4 aparate de aer condiționat portabile, care ar trebui să deservească cele 41 de firme găzduite de INCUBOXX. Cred că mai devreme de trei săptămâni nu se va face nimic. Primăria spune acum că va cumpăra un aparat nou, care ar putea fi instalat la sfârșitul lunii august”, spune Florin Vîlcea, reprezentantul firmei care administrează clădirea Incuboxx.

Nu este pentru prima dată când sunt probleme grave Incuboxx. După furtuna din septembrie 2017, mai multe plăci de policarbonat au fost smulse de vânt. Apa și aerul rece au intrat luni de zile în birouri, până s-a găsit o soluție de compromis, pentru că firma elvețiană nu mai producea acel tip de policarbonat.

Comentarii

comentarii