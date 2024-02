Angajatori de TOP Timișoara, ediția de primăvară, la CRAFT

Angajatori de TOP, cel mai mare și longeviv eveniment de carieră din România, se întoarce cu cea de-a 36-a ediție care oferă acces la peste 10.000 de oportunități de carieră și la prima academie de carieră din țară.

Ediția din primăvara Angajatori de TOP Timișoara va avea loc la Centrul Regional de Afaceri, pe 15-16 martie;

2024 este un an al constantelor când vine vorba de tendințele de recrutare, multe companii adoptând o abordare prudentă în ceea ce privește planurile lor de angajare.

Totuși, există și câteva excepții. Chiar dacă volumul de recrutare pentru pozițiile de manager și cele de specialist cu peste 2 ani de experiență rămâne similar cu cel din 2023, partenerii de la această ediție anunță o creștere a acestui volum pentru joburi entry-level și internship-uri.

Așadar, este un an propice pentru tinerii studenți și absolvenți care se pregătesc să facă primii pași în carieră. La Angajatori de TOP vor fi disponibile peste 10.000 de joburi, atât pentru persoanele cu o experiență profesională mai vastă, cât și pentru studenți și proaspăt absolvenți.

Peste 400 de participanți vor avea acces gratuit la prima Academie de Carieră susținută de Angajatori de TOP unde, indiferent de nivelul lor de experiență, aceștia vor fi invitați la o serie de discuții interactive și momente de networking.

Cei care se află la începutul parcursului lor profesional vor putea afla informații esențiale despre redactarea unui CV și interviul de recrutare, stabilirea obiectivelor profesionale și despre soft skill-urile indispensabile pe care le caută angajatorii la un candidat. Și persoanele care au o mai mare experiență profesională vor putea descoperi lucruri noi despre subiecte precum: work-life balance, reconversia profesională, leadership și performanță.

Comunitatea IT din România este așteptată la o nouă ediție a evenimentului I LOVE Tech pentru a descoperi de la speakeri de renume ultimele tendințe și inovații din lumea tehnologiei, științei și a ingineriei.

În cadrul I LOVE Tech vor fi abordate numeroase subiecte interesante, precum: Java, DevOps, Cloud, Artificial Intelligence, Mobile App Development, Machine Learning, QA Testing, SAS, Web, Mobile, Big Data, Security, IoT, Embedded Software, Electric Vehicles, Batteries Assembly, Charging Modules și Next Safety Ecosystems.

Pe lângă doza de inspirație și informațiile valoroase pe care le vor primi luând parte la Conferințe, participanții vor avea șansa să creeze conexiuni cu alți profesioniști din industria de tech prin intermediul TechLab-urilor, zonei de networking și al activităților interactive.

Ca la fiecare ediție de Angajatori de TOP, vor exista sesiuni gratuite de consiliere în carieră în care profesioniști din Resurse Umane – profesioniști precum Gabriel Chicioreanu, Consultant carieră la 4CAREER, Andreea Nistor, Recruitment Consultant la Grafton Recruitment și Natalia Ronkov, founder Urban Socializing – vor oferi sfaturi de carieră prețioase, de la cum ar trebui să arate un CV, până la susținerea cu success al unui interviu de angajare.

Candidații interesați de joburi în format hybrid sau 100% remote pot participa la Remote & Hybrid World, un eveniment online desfășurat pe Hipo.ro pentru o perioadă de 30 de zile. Aceștia vor găsi în cadrul evenimentului de carieră online o varietate de joburi care să le îndeplinească nevoile, dar și sesiuni educative cu articole și podcasturi tematice.

Printre companiile care vor fi prezente la eveniment se numără: Accenture, Allianz Services, Allianz Trade, Apa Nova Bucuresti, ABA – Austrian Business Agency, BAT Romania, BCR, BearingPoint, Bosch Timisoara, Concentrix+Webhelp, Carmistin, Grupul Continental Romania (cu cele 3 divizii din Timisoara: Automotive, Anvelope si ContiTech), Decathlon Romania, DRÄXLMAIER Group, EVERIENCE, ENGIE Romania, EY Romania, eMAG, E.ON Romania, Eviden, FORVIA HELLA, Finastra, Filtration Group, Grup Lactalis Romania, GE Vernova, Hamilton, Huf Romania, IBM, Interbrands Orbico, Infosys, KPMG Romania, Kaizen Gaming, METRO Romania, McDonald’s in Romania, MAHLE, msg., MHP – A Porsche Company, Nestle, NN Romania, Peek & Cloppenburg, Penny., Portalul Hipo, Raiffeisen Bank, Renault Group Romania, Regina Maria, Randstad, SLB, Superbet, Smithfield Romania, TELUS International, Tenneco, TE Connectivity, The Access Group, Top Band Europe, Ursus Breweries, Vodafone Romania, Valeo, Vitesco Technologies, Veeam Software, Webasto, Yusen Logistics și ZF Group.

Cei care își doresc să participe la eveniment se pot înscrie în mod gratuit pe Hipo.ro. Pentru a avea în acces în locație și pentru a aplica la joburi, candidații trebuie să își creeze un CV pe Hipo.ro, să descarce versiunea Barcode a acestuia și să îl scaneze la intrare și la standurile companiilor de care sunt interesați.

Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 17 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum:

DevTalks Romania, cea mai așteptată conferință IT, care reunește 6000 de profesioniști pasionați de web, online, cloud computing, big data și alte tehnologii sau trenduri IT. DevTalks are două ediții, în Bucuresti, între 29-30 mai, și în Cluj-Napoca, pe 26 septembrie.

DevCon, cea mai influentă conferință dedicată profesioniștilor IT. Pe 5 și 6 noiembrie vor avea loc 6 conferințe dedicate, care ating o varietate de tehnologii și arii de interes, precum: Java, .NET, Data, AI & Machine Learning, Web & Mobile, și nu numai.

www.hipo.ro, singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaților cu studii superioare.

Angajatori de TOP, cel mai mare târg de carieră din România, are loc pe hipo.ro de două ori pe an și aduce impreuna 200.000+ candidați și 80 angajatori la fiecare ediție. Evenimente vor mai avea loc si in Bucuresti.

Angajatori de TOP București, la Sala Palatului, pe 29-30 martie;

Remote & Hybrid World, online, pe Hipo.ro, în perioada 20 martie – 21 aprilie.

Top Talents România, program care identifică și premiază cei mai valoroși 250 de tineri români.

Studiul Cei mai doriți angajatori, cel mai cuprinzător instrument de pe piață care măsoară gradul de atractivitate al brand-urilor de angajatori, precum și așteptările pe care tinerii le au de la aceștia.

