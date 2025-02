Angajatorii se pregătesc pentru transparentizarea pieței salariilor! Timișoara e în top!

Cu mai puțin de un an și jumătate înainte ca piața salariilor să devină în mod oficial transparentizată, angajatorii încep să se pregătească pentru momentul în care toate job-urile vor avea salariul specificat în anunțul de angajare.

Cele mai multe joburi cu salariile afișate sunt în București, Cluj-Napoca, Brașov, Ilfov, Iași, Timișoara și Constanța.

De la începutul anului și până acum, deja a fost înregistrată o creștere a numărului de job-uri pentru care angajatorii au afișat salariul. Astfel, începând cu luna ianuarie, din cele 31.000 de poziții postate de angajatori pe eJobs.ro, 40% au avut salariul menționat în anunțul de angajare. Procentul depășește media anuală a anului trecut, când nu mai mult de 35% dintre joburi aveau salariul publicat.

„Până la mijlocul anului 2026, toate grilele salariale va trebui să fie publice, potrivit directivei Comisiei Europene. În plus, angajații vor avea posibilitatea să obțină informații și despre veniturile colegilor lor. Abia acum începem să vedem mișcări reale în acest sens și, pe măsură ce ne apropiem de momentul iunie 2026, vedem că angajatorii iau măsurile necesare pentru a face „aclimatizarea” mai ușoară. 2025, până la acest moment, cel puțin, este primul an în care vedem că s-a depășit pragul de 35% în ceea ce privește procentul joburilor cu salariul specificat în anunțul de angajare”, spune Roxana Drăghici, head of sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

În acest context, din cele 31.000 de job-uri postate în luna ianuarie și în prima parte a lunii februarie, peste 12.000 au avut salariul afișat. 88% dintre acestea au fost postate de angajatorii din România, 6,5% de cei din afara țării, iar 5,2% aparțin joburilor remote.

În momentul de față, aproape mai mult de 8.000 de joburi postate pe eJobs.ro au salariul afișat. Numărul reprezintă aproximativ 37% din totalul de joburi disponibile. Domeniile care au cea mai mare deschidere din acest punct de vedere sunt servicii, retail, transport – logistică, turism, call center / BPO, industria alimentară și construcții. Mai exact, domeniile care nu doar că au cele mai mari volume de angajări, dar care se și confruntă cu o rată ridicată a fluctuației de personal, astfel încât nevoia de a găsi candidați care să ocupe pozițiile rămase vacante este imediată. „Este interesant să regăsim în acest clasament inclusiv două dintre domeniile care au rămas fără facilități fiscale, respectiv industria alimentară și construcțiile pentru că, în cazul unora dintre angajatorii din aceste domenii, eliminarea acestor facilități va determina și o scădere a salariului net pe care îl oferă angajaților”, explică Roxana Drăghici.

Datele reconfirmă, de asemenea, și faptul că tendința angajatorilor este de a afișa salariul în special în anunțurile pentru joburile entry-level (0-2 ani de experiență) și fără experiență. Pe măsură ce crește nivelul de senioritate, scade numărul de anunțuri în care salariul este publicat.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, pentru aceste domenii, mediile salariale nete la nivel național variază între 3.650 și 5.000 de lei, astfel: angajații din servicii câștigă în medie, 4.000 de lei pe lună, cei din retail 3.650, în timp ce în transport, turism, call-center / BPO media netă la nivel național este de 4.000 de lei. 5.000 de lei este salariul mediu net pentru angajații din construcții.

