Angajatul unei firme din vestul țării, infectat cu coronavirus, nevoit să-şi câştige în instanţă dreptul la concediu medical

Un român care lucrează la o firmă din Arad a povestit coşmarul prin care a trecut după ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Deşi boala nu i-a dat prea multe bătăi de cap, având o formă uşoară, bărbatul spune că autorităţile au fost cele care i-au făcut viaţa un coşmar. Românul spune că a fost nevoit să se adreseze instanței pentru a câștiga un drept prevăzut clar de lege – concediul medical pentru COVID.

Cosmin Gheorghe are 47 de ani şi lucrează la o firmă din Arad. La începutul lunii august, bărbatul a fost nevoit să-şi facă testul COVID pentru că trebuia să plece într-o delegaţie în Germania. Din păcate a aflat că este infectat.

Cosmin Gheorghe spune că, din punctul de vedere al companiei pentru care lucrează, s-au depus “toate eforturile pentru ca totul să fie sub control: ne-au pus la dispoziție soluții sanitare să ne dezinfectăm, am fost informați despre ce înseamnă COVID, când am aflat despre primele cazuri noi deja păstram distanță nu 1,5 metri, ci 2,5 metri între noi, pauzele se luau la momente diferite.”

Ca în multe alte cazuri confirmate cu coronavirus în ultima perioadă, relatate în presă, ancheta epidemiologică pe care DSP ar fi trebuit să o facă nu a existat, cel puțin într-o primă fază: “În toată această schemă, DSP Arad nu a intervenit, deși au fost informați de la primul caz și ar fi trebuit să intervină cu niște măsuri. Măcar prin faptul că ar fi trebuit să aibă loc o anchetă epidemiologică și fiecare ar fi trebuit să fim întrebați dacă măcar am fost contacți ai primului identificat în companie, nu mai zic de următorii, pentru că au mai fost cazuri până pe 8 august, când am ieșit eu pozitiv.”

Reprezentanții DSP Arad au ajuns la sediul firmei abia la 10 zile de la confirmarea primului caz, pe data de 11 august, spune Cosmin Gheorghe: “Noi suntem simpli muritori, nu ne pricepem la domeniul medical. Cadrele medicale sunt cele care stabilesc care este perioada de contagiozitate, cât trebuie să stăm în carantină. Dar să treacă o săptămână și Direcția de Sănătate Publică să nu se implice… aici este o problemă, din punctul meu de vedere.”

Citeşte şi Şefa secţiei ATI de la Maternitatea Bucur, infectată cu coronavirus. Tot personalul va fi testat

Își amintește că “Eu ar fi trebuit să fiu testat pe data de 4 august, urmând să plec în Germania undeva pe 6 august, cel târziu. Firma a făcut programări pentru toți angajații, dar fiind diverse companii medicale private, ne-au împărțit în așa fel încât în termen de o săptămână să fim toți testați. Dacă DSP ar fi făcut anchetă epidemiologică, poate în loc de 11 persoane pozitive, ar fi fost mai puține. Acum este de domeniul trecutului”, povesteşte bărbatul, potrivit Hotnews.

Pe data de 8 august, Cosmin Gheorghe a primit rezultatul testului COVID: pozitiv. Rezultatul testului a venit când el era acasă, în localitatea Bătania din Ungaria, la 8 km de granița cu România. “Ce fac eu acum?”, a fost prima lui reacție.

Știa deja, la acel moment, că o parte dintre colegii săi erau infectați cu virusul, dar a fost surprins, pentru că el nu avea simptome.

Totuși, în aceeași zi, undeva spre prânz, a simțit că începe să nu mai aibă miros: “Și atunci mi-am pus un semn de întrebare, am spus că ceva nu este în regulă. Țin minte că am încercat să cosesc iarba în fața casei și alimentând motocoasa nu simțeam benzina foarte bine la miros. Ulterior, am aflat că sunt confirmat pozitiv și mi-am spus că acesta este simptom clar, lipsa mirosului.”

Comentarii

comentarii