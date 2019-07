Angels Party – eveniment caritabil organizat de ArtizanArt Timișoara și Gina Dragomir – pictorița îngerilor

ArtizanArt Timișoara și Gina Dragomir (pictorița îngerilor) organizează un evenimentul caritabil Angels Party, ediția a II-a, în 10 iulie, de la ora 20.00, la Coco, pe strada Eugeniu de Savoya nr. 1.

”E o nouă ocazie de a face fapte bune. Îmi donez ziua de naștere pentru copii, asta însemnând că, în loc să îmi cumperi mie un cadou, donez bani pentru cauza caritabilă pe care am ales-o. Am pregătit multe surprize pentru petrecere, am invitat oameni faini, am ales și câteva premii”, spune Gina Dragomir.

Tematica: Dress like an Angel – All White outfit (recomandat!).

Intrarea se face doar pe baza de donație și te înscrie automat la tombolă serii.





