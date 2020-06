ANM: Vremea se încălzește, dar rămân ploile, în următoarele zile, în vestul țării

Administrația Națională de Meteorologie anunță, în buletinul din 2 iunie, că, în vestul țării, ploile, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, vor continua să își facă simțită prezența în vestul țării, și în următoarele zile. Începând de miercuri, totuși, cresc și temperaturile, iar vineri deja acestea vor depăși normalul termic pentru început de iunie.

Marți, pentru județul Timiș, meteorologii prevăd ploi pe arii restrânse, însă acestea vor fi însoțite și de descărcări electrice și intensificări ale vântului. În regiunea Banat – Crișana, miercuri vor fi condiții de precipitații doar local, în timp ce joi acestea vor fi mai extinse, pentru ca vineri să scadă din nou probabilitatea apariției ploilor.

Temperaturile cresc treptat. Dacă marți maximele nu vor depăși 20oC, miercuri acestea ajung la 22oC, pentru ca joi să se ajungă la 26oC, iar vineri, la 28oC. De asemenea, dacă în noaptea de marți spre miercuri vor fi între 6 și 9oC, în următoarele, în unele zone, acestea vor rămâne și 15 – 16oC.

Anunțul ANM Banat – Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 02.06.2020 ora 0900 – 03.06.2020 ora 0900, pentru judeţulTimiș:

Vremea va fi răcoroasă. Cerul va prezenta înnorări mai accentuate în cursul zilei, când va ploua pe arii restrânse, vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, în zonele de deal, cantitățile de apă cumulate vor fi mai însemnate. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare în cursul zilei.

Temperaturile maxime între 18 și 20oC

Temperaturile minime între 6 și 9oC

Timpul probabil pentru intervalul: 03.06.2020 ora 0900 – 04.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Deși valorile termice cresc ușor, vremea se menține răcoroasă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. Local se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină și cantități mai însemnate de precipitații. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări la munte.

Temperaturile maxime între 17 și 22oC

Temperaturile minime între 6 și 12oC

Timpul probabil pentru intervalul: 04.06.2020 ora 0900– 05.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va încălzi și va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate. Pe arii relativ extinse vor fi averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, mai ales în zonele de deal și munte, vor fi condiții de grindină și cantități mai însemnate de precipitații. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări locale în cursul zilei.

Temperaturile maxime între 21 și 26oC

Temperaturile minime în general între 10 și 15oC

Timpul probabil pentru intervalul: 05.06.2020 ora 0900 – 06.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Valorile termice vor continua să crească, vremea devenind mai caldă decât în mod normal. Cerul va prezenta înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei, când local se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vântul va sufla moderat, cu intensificări mai susținute în cursul zilei.

Temperaturile maxime între 24 și 28oC

Temperaturile minime între 11 și 16oC

Tendinţaevoluţiei vremii pentru intervalul: 06.06.2020 ora 0900 – 09.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Valorile termice se vor situa peste cele normale perioadei, temporar se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului”.

