„Antrenori digitali” la Universitatea Politehnica Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara coordonează un proiect ce își propune dezvoltarea unui set de mijloace pentru formarea personalului universității în crearea și utilizarea eficientă a tehnologiilor multimedia.

În cursul acestei săptămâni a avut loc o primă reuniune on-line a partenerilor din cadrul proiectului MUST – „Multimedia Competencies for University Staff to Empower University – Community Collaborations”.

Echipa UPT, coordonată de prof.dr.ing. Anca Drăghici, susținută de departamentele de Relații Internaționale, Comunicare și Imagine, Financiar-Contabil și de Centrul de e-Learning, s-a întîlnit on-line cu reprezentanți ai universităților partenere (Universidad de Alicante – Spania, Kaunas University of Technology – Lituania, International School for Social and Business Studies – Slovenia, South East European University Tetovo – Macedonia de Nord), dar și cu experți (parteneri ai proiectului) în crearea resurselor digitale, a tehnologiilor de comunicare și multimedia (Storytellme – Portugalia, SoWiBeFo – Germania).

Scopul acestei prime întâlniri de proiect a fost de a stabili cadrul de colaborare și implementare a proiectului MUST, prezentarea potențialului și așteptărilor fiecărui partener, precum și informarea cu privire la aspectele de management financiar.

Mesajul consorțiului internațional MUST a fost categoric pentru considerarea tehnologiilor multimedia ca având un potențial enorm în îmbunătățirea activităților de comunicare, de diseminare a rezultatelor din cercetare; acestea vor crește calitatea educației on-line și vor susține într-un mod profesionist proiectele universității cu alți actori ai comunității.

Ca urmare, proiectul MUST este conceput pentru a îmbunătăți și diversifica abilitățile personalului din universitate, în crearea și utilizarea eficientă a tehnologiilor multimedia pentru educație, cercetare, proiecte comunitare universitare, publicitate, campanii media sau alte acțiuni asemenea orientate către comunitatea locală, regională, națională sau internațională -a explicat Lucian Ronkov, UPT.

