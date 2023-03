”Antreprenoriat și finanțare pe piața de capital”. Dorin Preda, MedLife: ”Încrederea este elementul cel mai important…!”

Luni 13 martie, Universitatea de Vest din Timișoara și Bursa de Valori București au organizat conferința „Antreprenoriat și finanțare pe piața de capital”, în cadrul căruia au fost lansate în dezbatere tematici legate de antreprenoriat și modalități de finanțare ale afacerilor prin piețele de capital.

La eveniment au participat specialiștii domeniului, studenți, cercetători, cadre universitare, dar și experți și profesioniști ai domeniului din întreaga comunitate universitară. Au fost prezenți în cadrul evenimentului specialiști reprezentativi ai acestui domeniu de vârf, prin intervenții specializate: rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, directorul general al Bursei de Valori București, Adrian Tănase, dar și președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și antreprenor „Flori de ie”, Cristina Chiriac, directorul executiv MedLife, Dorin Preda, brokerul IFB Finwest, Ovidiu Serdean și brokerul Goldring, Laurențiu Căpcănaru.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea, a spus: „În buna tradiție a școlii timișorene de științe economice și administrare a afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara continuă, și în acest an, seria conferințelor consacrate celor mai actuale subiecte ale acestui domeniu dinamic. Concretizând parteneriatul stabilit la finalul anului trecut între UVT și BVB, dedicat educației financiare, Conferința „Antreprenoriat și finanțare pe piața de capital” a adus în Aula Magna UVT, pentru publicul specializat din centrul nostru universitar, o agendă tematică prin care s-au conexat două dintre cele mai vii subiecte ale economiei reale – antreprenoriatul și finanțarea piețelor de capital. Lumea de astăzi este un ecosistem care ne cere să fim pregătiți pentru noi provocări, în care spiritul antreprenorial este tot mai important, mai cu seamă pentru soluțiile inovative prin care se dezvoltă finanțarea piețelor de capital.”

Prof. Pirtea a mai explicat în discursul său: ”Antreprenoriatul nu este un hobby, nu este ceva care sună bine, ci este o realitate, este o lume economică, este o lume socială competitivă, de la inovare, la dezvoltare și competitivitate care duce la progres și bunăstare. UVT este membră a unei alianțe europene și trebuie să fim competitivi. Modul în care aceste universități europene știu să cultive în studenți valorile antreprenoriatului este fundamental și trebuie și noi să știm să fim competitivi pentru ca și studenții noștri să aibă aceleași oportunități și capacități de învățare și condiții de dezvoltare, ca și studenții europeni, mai ales că mobilitatea educațională în cadrul alianței este foarte mare. Prin urmare limbajul utilizat de studenți trebuie să fie același pentru a putea avansa în domeniul în care își doresc. Lumea s-a schimbat, acum este într-o permanentă dinamică. Piața muncii și piața educațională sunt cele mai dinamice și în plină dezvoltare și transformare, într-o dinamică a dezvoltării, a inteligenței artificiale și a digitalizării extraordinare. Întrebarea ar fi ”Unde ne găsim noi locul în această lume?”. Un absolvent care pleacă din facultate în câmpul muncii poate ridica întrebarea: ”Ce ce ar putea pune un dascăl în bagajul lui, în acel rucsac, pentru a face față tuturor provocărilor care îl așteaptă.

Noțiunea de antreprenoriat ne este foarte dragă nouă și este extrem de importantă și utilă tânărului absolvent nu numai pentru a se descurca pe cont propriu, ci și a-și putea înființa o companie și a o conduce și dezvolta cu succes. Este acel concept al Universității de Vest Timișoara de a nu crea angajați pe piața muncii, ci oameni care să fie în stare să își organizeze propriile afaceri, să genereze locuri de muncă, să aducă o valoare adăugată societății în care activează și în final să genereze o companie mult mai bună mult mai dezvoltată mult mai progrez progress”.

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București, a spus: „La finalul anului 2021, Bursa de Valori București și Universitatea de Vest din Timișoara au încheiat acordul de cooperare pentru educație financiară cu scopul de a promova educația financiară în rândul studenților universității dar și de a conecta mediul de afaceri din Timișoara, antreprenorii cu modalitățile de finanțare a afacerilor lor prin intermediul pieței de capital. Această conferință deschide seria de evenimente pe care ne propunem să le realizăm împreună cu Universitatea de Vest în această zonă a țării noastre. Au răspuns invitației și au participat în cadrul evenimentului reprezentanți ai comunității de brokeraj și ai companiilor listate la bursă, specialiști care au adus informații reale despre activitățile bursiere, investiții și antreprenoriat, un real ajutor atât pentru studenții prezenți la eveniment cât și pentru reprezentanții mediului de afaceri. Educația financiară este esențială în rândul tinerilor pentru a se asigura că, în viitor, deciziile financiare și acțiunile pe care le vor întreprinde vor avea o bază solidă pentru succes”.

Adrian Tănase a mai explicat următoarele: ”Bursa de valori este o instituție care se dezvoltă foarte bine. Există o piață de capitală care vă poate da soluții la problemele dumneavoastră. De aceea trebuie să vă și gândiți la drumul spre viitor. Trebuie să ne gândim mult mai serios la dezvolta companii și a pune banii să lucreze pentru noi, a economisi în obligațiuni și în acțiuni. Există foarte mulți bani în această piață de capital. Vorbim și de pe pilonul doi de pensii. Există fonduri foarte mari de zeci de miliarde de euro și în fiecare an primesc alte fonduri suplimentare. Sunt două probleme ale românilor, iar una este că nu joacă la bursă, fiindcă nu știu ce înseamnă bursa, iar dacă știu ceva știu în mod eronat. O altă problemă este că românii nu își fac companii să se finanțeze pe piața de capital. Încă mai cred că singura soluție de finanțare o reprezintă banca. E un lucru eronat. Trebuie să știți că Bursa de valori București și piața de capital reprezintă soluții pentru cei care vor să își facă o companie și vor să o finanțeze. Bursa de valori are două segmente pe care acționează una este ”Aero”, destinată finanțării companiilor de mai mici dimensiuni. În ultimii ani am observat un bum al celor care au venit către piața de capital să-și finanțeze activitățile. În 2021, au fost 23 de companii care s-au finanțat și s-au listat pe piața de capital, 23 de proiecte care s-au finanțat prin diverse acțiuni și peste 40 de proiecte care s-au finanțat prin obligațiuni, proiecte de la 1 milion de € până, la 70 de milioane de euro”.

Cristina Chiriac, președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) : „În dinamica vieții antreprenoriale, devin strategice opțiunile de finanțare. Din studiile și analizele cele mai recente, observăm că trei din zece start-up-uri lansate ajung să se „sufoce” în termen de un an, din cauze ce țin de lipsa informațiilor financiare solide. Prin urmare, este vital să ne informăm și să deținem cunoștințe avansate despre instrumentele financiare cele mai competitive, inclusiv despre piața de capital. Iată un motiv suficient de bine cristalizat pentru care această conferință, rezultată din efortul comun al UVT și BVB, să fie un foarte bun punct de referință pentru majoritatea celor care participă astăzi, studenți ce își doresc să construiască viitoare afaceri de succes”.

Dorian Preda, directorul executiv MedLife:

”Medlife este o companie antreprenorială pur-sânge. Unui antreprenor îi stă bine atunci când învață din propriile greșeli. Cea mai importantă lecție pe care Medlife a învățat-o s-a întâmplat în Timișoara. Prima clinică pe care Medlife a deschis-o în afara Bucureștiului a fost la Timișoara. Atunci, timp de trei ani de zile, am înregistrat pierderi consistente, fiindcă nu am înțeles din capul locului că piețele sunt diferite, una este piața din București și alta este în Timișoara sau la Cluj. Atunci, am înțeles că modelul nostru de business trebuie să se schimbe și să-l adaptăm fiecărei piețe din fiecare oraș. Am început să atragem alături de noi medici fondatori de companii medicale din diverse orașe, medici care ne-au devenit parteneri și împreună cu ei am reușit să construim ceea ce reprezintă MedLife acum. Modelul nostru de parteneriat este acela prin care cumpărăm un pachet majoritar de acțiuni, dar îl lasă pe fondator să gestioneze business-ul, iar împreună acționăm să facem lucrurile mai bine și compania se dezvolte și mai spectaculos. Medlife cuprinde cel mai mare grup de antreprenori din zona medicală, care schimbă idei și experiențe și din toate astea învățăm noi ca organizație. În ceea ce privește listarea pe bursă, experiența noastră a fost foarte interesantă. Medlife a ajuns să se listeze după o pauză de 10 ani de zile. Am vrut ca exemplu nostru să încurajeze și alte companii private și să aleagă piața de capital unde să și listeze compania. Când ajungi să listezi compania, îți dai seama că există multe neajunsuri pe care nu le-ai observat și nu le-ai anticipat înainte să ajungi acolo. De exemplu cine sunt jucătorii principali din piața de capital? Noi ca și companie ne-am înhămat într-un efort de a merge spre investitor, de a prezenta compania noastră, planurile noastre și direcțiile spre care vrem să mergem. Am fost la prezentări de două ori pe an, atât în Europa, cât și în America și ne-am prezentat investitorilor de toate categoriile. Activitățile acestea au fost extrem de interesante și utile. Trebuie să amintim că încrederea este elementul cel mai important care leagă investitorii de companiile listate la bursă. De aceea am încercat să avem o o abordare proactivă, să nu aducem surprize. Pur și simplu ceea ce spunem aceea să și livrăm”.

