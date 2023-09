Anul școlar la Liceul din Giroc a început cu multe emoții, flori și bucurie, dar și cu explozii de confeti FOTO

Începutul anului școlar de la Liceul Teoretic David Voniga din Giroc Timiș a venit cu multe emoții, flori și bucurie din partea părinților, elevilor și cadrelor didactice, explozii de confeti și chiar lacrimi din partea onor micuți din cauza, evident, a trăirilor prea intense.

Mai mult, evenimentul a fost însuflețit și de imnul localității care răsuna cu mare entuziasm în difuzoare: ”Vino la Giroc și Chișoda. Unde omul sfințește locul. Acesta e Girocul!”

În semn de respect, la îndemnul profesoarei Mihaelei Pascu, directoarei liceului, s-a ținut un moment de reculegere, în memoria regretatului primar, Ionel Toma, care a trecut la cele veșnice, în urmă cu un an, chiar în 11 septembrie 2022.

”El este cel care ne-a ajutat să ajungem unde suntem acum, la un nivel așa înalt, iar cel care a preluat funcția, domnul doctor Dan Vârtosu, continuă și îmbunătățește situația școlii, ceea ce a început domnul Toma”, a spus prof. Pascu.

”Anul 2023 – 2024 să fie plini de bucurii și împliniri. Suntem pregătiți ca de fiecare dată cu idei inovative, cu multă informație, cu spații de clase mari și dotări de ultimă generație în școală. Vă așteptăm în programul de dimineață pe toți copiii și suntem mândri că sunteți elevii noștri. Haideți să facem să avem un an de poveste”, a fost mesajul prof. Mihaela Pascu.

Liceul va avea 10 clase pregătitoare, în anul 2023-2024, la Giroc și două la școala din Chișoda.

În mesajul său, prof. Mihaela Pascu, a mulțumit tuturor celor care au ajutat la organizarea unei festivități perfecte de început de an:

”Cu mare drag mulțumesc colegilor învățători, profesori, administratori, secretare, doamne îngrijitoare, toți ai școlii, care și-au încheiat activitatea duminică seara, la ora 22:30, pentru că anul nou școlar să înceapă în condiții cele mai bune, luni dimineața. Dragi elevi, alături de ei veți parcurge întregul scenariu al poveștii noului an școlar. Mulțumesc SC Giroceana, Primăriei Giroc, domnului viceprimar Dan Vârtosu, și echipei de pompieri, fiindcă toți au contribuit pentru că acest moment festiv să fie iasă perfect!”

Prezent la manifestarea deschiderii anului școlar, dr. Dan Vârtosu, viceprimarul cu atribuții de primar al Girocului, a spus:

”Transmit mesajul meu ca părinte și ca locuitor al Girocului. Începem anul școlar cu speranțe, cu vise și dorințe. Știm cu toții că educația este garanția unui viitor strălucit, educația este cea care ne conectează și ne ajută să ne dezvoltăm pe toate aspectele vieții noastre.

Noi adulții suntem responsabili nu numai pentru educația copiilor, ci și pentru educația lor emoțională și socială. Dragi elevi, voi sunteți viitorul și să nu vă subestimați puterea pe care o aveți.

Cu fiecare rând pe care îl scrieți în cartea vieții voastre, contribuiți la construirea unui unei luni mai bune, mai echitabile și mai înțelegătoare. Da, școala înseamnă și multă muncă. Aveți alături de voi cadre didactice foarte bine pregătite și dedicate care să vă însoțească pe drumul educației.

Sunt mândru să fac parte din această comunitate frumoasă care este Girocul și sunt încrezător că vom avea un an școlar plin de realizări.

Se împlinește un an de când am luat atribuțiile de primar, un an în care am pus pe primul loc angajamentul pentru a ajuta școala și am făcut tot ce a fost posibil pentru că să creez condiții pentru că toți elevii să poată urma cursurile școlii numai dimineața și să aibă cele mai bune condiții de educație și dezvoltare. Pe lângă finalizarea lucrărilor deja începute voi lua toate măsurile pentru a îmbunătăți și transportul copiilor la școală!”

Dr. Dan Vîrtosu, viceprimarul cu funcție de primar al comunei Giroc, și-a propus să facă tot ce este cu putință pentru a asigura tuturor copiilor care învață în cadrul Liceului Teoretic David Voniga posibilitatea de a avea program doar de dimineață.

Acest lucru a devenit realitate prin deschiderea unei noi școli, și anume, cea din zona fostelor unități militare.

“Astfel, copiii dumneavoastră, elevi ai Liceului Teoretic David Voniga Giroc, vor beneficia de cele mai bune condiții de învățământ, într-o clădire nou creată, cu dotări moderne (unele în curs de achiziționare), cu săli spațioase și luminoase, cu spații atent amenajate”, asigură dr. Dan Vîrtosu.

În paralel cu procesul didactic, lucrările de amenajare vor continua pentru a finaliza proiectul propus inițial, unul care, în cele din urmă, să conducă unitatea de învățământ la cel mai înalt standard european, așa cum merită comuna Giroc.

Mai mult, Primăria Giroc a instalat noul corp de școală modulară, în incinta curții interioare a Liceului Teoretic David Voniga care asigură 6 săli noi de clase și 2 grupuri sanitare.

Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc este o şcoală cu o tradiţie de mai bine de două secole, în care s-au educat şi format generaţii de intelectuali din localitate. Prima atestare documentară a şcolii din Giroc este în anul 1776.

Astăzi, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc este o instituţie modernă de învăţământ, orientată spre formarea unor adulţi a căror personalitate să le permită integrarea cu uşurinţă în cadrul valorilor europene şi mondiale. Oportunităţile oferite de instituţie formării abilităţilor, stimulării talentelor şi integrării intereselor tinerilor elevi sunt numeroase.

Ca orice şcoală de tip european, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc acordă şanse egale tuturor elevilor proveniţi din medii sociale diferite, ale căror mentalităţi şi culturi proprii sunt foarte diverse, şi pe care îi stimulează în descoperirea tradiţiilor, valorilor ştiinţifice şi artistice româneşti în contextul larg al marii culturi universale.

Valorile pe care școala le promovează sunt: voință, onoare, noblețe, inițiativă și generozitate.

Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc continuă să se prezinte ca un liceu de cultură generală cu filieră teoretică. Aceasta cuprinde profilul uman (cu specializarea ştiinţe sociale). Politica managerială, rezultatele educaţionale obţinute şi performanţele profesionale ale corpului profesoral au făcut ca unitatea de învăţământ să-şi câştige un anumit prestigiu în rândul şcolilor de profil din județ şi de asemenea, o imagine comunitară foarte bună.

Comentarii

comentarii