Anunțul lui Robu de pe Facebook, lămurit la TV. Amenzile între 500 și 1500 de lei pentru cei care nu poartă mănuși și măști de protecție

Primarul Nicolae Robu continuă să facă anunțuri importante pentru timișoreni total neortodox. Marți seara, a anunțat, pe Facebook, obligativitatea purtării măștilor și mănuși de protecție în spațiile în care se desfășoară relații cu publicul și în mijloacele de transport în comun din Timișoara. A revenit apoi spunând că acordă o perioadă de grație de trei zile.

La fel ca și premierul Ludovic Orban, care spunea că nu se poate impune purtarea mănușilor și măștilor dacă acestea nu pot fi cumpărate, sau se găsesc la prețuri prohibitive, timișorenii au comentat de rețelele de socializare anunțul primarului. Răspunsul acestuia nu a întârziat: ”Eu nu pot fi populist, cu orice risc, inclusiv cu riscul de a nu mai fi votat! Eu am constiinta si nu fac nimic contra constiintei mele, pt a fi placut / pe placul cuiva! Asadar, cu respect, va rog frumos, nu mai pretindeti sa va dea Primaria masti, manusi, dezinfectanti, dispersoare etc! Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie sa si le procure fiecare, tinand de viata privata a fiecaruia, de sanatatea fiecaruia! Doar in comunism “se dadea”, se dadea umilind dand, sa ne aducem aminte, cei ce-am trait asta, sa le facem cunoscut celor ce n-au trait asa ceva, pt a-i motiva sa se pazeasca!”.

A mai rămas însă de lămurit cuantumul amenzilor și cine le va aplica. Misterul a fost elucidat miercuri, primarul declarând, în direct, la Digi 24, că cei care nu vor respecta măsura riscă amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei, în baza Legii 61/1991.

„Constatam ca in fiecare zi se insanatosescc un numar important de pacienti la Spitalul Victor Babes din Timisoara, dar, pe de alta parte, apar noi imbolnaviti. Ne dorim sa ne intoarcem cat mai repede la viata obisnuita si am consideram ca in mijloacele de transport in comun, in spatiile inchise in care se desfasoara relatii cu publicul, trebuie sa se ia aceste masuri pentru protectie: masca si manusi. Pot fi folosite si esarfe, nu se impune un anumit tip de manusi, insa aceste masuri trebuie respectate, altminteri cei care nu le respecta risca amenzi care sunt cuprinse intre 500 si 1.500 de lei. Noi nu vrem sa amendam pe nimeni, am spus asta intotdeauna, dar trebuie sa respectam regulile. Nu sa facem bani din amenzi, dar trebuie respectate aceste norme, pentru ca eu cred ca ne dorim cu totii sa ne intoarcem la normalitate. Vom avea 3 zile de gratie, in care nu se vor aplica amenzi”, a spus miercuri, primarul Nicolae Robu, la Digi24.

Mai rămâne acum ca bâlbele de comunicare ale primarului Nicolae Robu să fie lămurite de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

