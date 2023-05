Anunțul pentru găsirea firmei care va extinde la patru benzi DJ 691, pe tronsonul Dumbrăvița, a fost publicat pe SEAP

În sistemul național de achiziții publice a fost lansat anunțul de căutare a firmei care va face lucrările de extindere la patru benzi a tronsonului din Dumbrăvița al drumului județean 691, care va lega Timișoara de A1, pe la nodul de la Giarmata. Această bucată fusese blocată de disputele permanente, de luni bune de zile, dintre Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, din cauza liniei de alimentare cu energie al troleibuzelor, aflată pe traseul amintit.

Cu mult noroc și lipsa unor contestații, proiectul blocat ar trebui să fie pus în operă pe repede înainte, în așa fel încât să nu fie ratată finanțarea europeană, cel puțin parțial. Firma executantă va avea la dispoziție doar șase luni pentru realizarea investiției.

Sâmbătă a apărut pe SEAP Contractul de execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiție publică din cadrul proiectului „Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) – Centura Timișoara și Centura Timișoara – Autostrada A1 (km 12+975)”- LOTUL 1 – km 2+725 – 5+800. Adică exact porțiunea din localitatea Dumbrăvița, unde motivul disputei a fost rețeaua de alimentare cu energie electrică a liniei de troleibuz, deținută de PMT.

”Vor fi realizate următoarele tipuri de lucrări: – modernizarea/lărgirea drumului la 2 benzi de circulație pe sens; – realizarea dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor pluviale; – racordarea cu străzile laterale și amenajarea acceselor la proprietăți, inclusiv amenajarea podețelor laterale pentru continuitatea scurgerii apelor pluviale din zona drumului; – amenajarea sensurilor giratorii, a intersecțiilor semaforizate și a trecerilor de pietoni semaforizate; – realizare trotuare pe anumite sectoare; – elemente de siguranța circulației; – iluminat în sensurile giratorii; – intervenții la rețele electrice, de gaz, de apă, telecomunicații, etc.; – intervenții la rețeaua de troleibuz (inclusiv deplantare/ plantare stâlpi de susținere linie de contact); – amenajare stații bus. – lucrari semaforizare”, se spune în documentația de licitație.

Pentru lucrări, firma va prim 24,6 milioane de lei, dar are la dispoziție doar șase luni să realizeze investiția. Conform proiectului, vor fi patru intersecții în cruce, tronsonul urmând să beneficieze și de semaforizare.

”Ofertantul Va elabora documentația tehnică completă (P. Th. – piese scrise, piese desenate, caiet de sarcini, detalii de execuție și avize conform reglementărilor în vigoare) privind „Realizare Instalație de Semaforizare”. Documentația privind realizarea semaforizării: 4 intersecții în cruce (detaliere proiect tehnic, diagrama funcționare) va fi în concordanță cu prevederile din legale in vigoare, în vederea obținerii tuturor avizelor/acordurilor necesare execuției lucrărilor respective. Lucrările aferente prezentei documentații, vor fi realizate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic inclusiv anexele aferente acestuia, a documentației postate in SEAP si a legislației in vigoare. Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri, se vor realiza în 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar, conform documentației de atribuire. Valoarea estimata nu cuprinde contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, acestea nu vor face obiectul procedurii, nu intra in valoarea de ofertare. Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt in cuantum de maxim 10% din C+M ”, se mai spune în anunț.

