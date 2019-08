Apă potabilă Aquatim gratuit pentru participanții la Codru 2019

Reprezentanții operatorului de servicii de apă Aquatim din Timișoara și organizatorii celui mai proaspăt festival ce va avea loc în județul Timiș au stabilit o colaborare al cărei rezultat iese din tipare: toți participanții vor primi apă gratuit (All you can drink -water).

Caracterul ecologic al festivalului Codru și grija organizatorilor pentru mediul înconjurător nu au fost trecute cu vederea de Aquatim, care a decis să sprijine festivalul și vine în întâmpinarea participanților la Codru cu apă oferită gratuit pe toată durata evenimentului, dorindu-se astfel și reducerea numărului de peturi.

„Este un parteneriat pe care noi ni l-am dorit și le mulțumim celor de la Aquatim pentru sprijin. Apa potabilă oferită tuturor celor care vor participa la Codru este o idee foarte bună, iar indicat ar fi ca fiecare participant să aibă un recipient pe care să îl poată folosi ori de câte ori simte nevoia.

Apa oferită gratuit de Aquatim este una dintre multele surprize pe care le-am pregătit pentru cei care vor participa la Codru”, spun organizatorii festivalului.

Festivalul Codru se desfășoară la marginea Pădurii Bistra, între localitățile Ghiroda, Moșnița Nouă, Timișoara și Bucovăț, în perioada 23-25 august, iar scopul evenimentului este plantarea a minim 6000 de copaci!

Mai multe detalii despre eveniment: www.codru-fest.ro, www.facebook.com/codrufest.

Comentarii

comentarii