Apel pentru revenirea la normalitate și renunțarea la un experiment nereușit al primarului Nicolae Robu

Sute de timișoreni au lansat un apel pentru revenirea la normalitate: revenirea benzii dedicate transportului public, ambulanțelor și taxiurilor dinspre Spitalul județean pe străzile Arieș și Cluj spre centru, cum era anterior așa-zisei „fluidizări” a traficului. Fluidizare care a avut loc doar pe str. Arieș, Cluj dar nu și pe Surorile Martir Caceu, Aleea Ripensia.

”Cu mai mult timp în urmă am semnalat în presă că un experiment al d-lui primar Nicole Robu va deveni definitiv, cu toate că semnalele din realitate sunt, în mod evident negative. Pietonii și bicicliștii se află în nesiguranță totală, pe un trotuar foarte îngust, sub limitele prevăzute de lege. Tot ei sunt cei care inspiră gazele de eșapament degajat de traficul foarte intens. Iar când plouă sunt stropiți din cap pana in picioare. Pasagerii din mijloacele de transport în comun ajung mai târziu la destinație datorită lungirii traseului. Ambulanțele, ce ar trebui să ajungă cât mai repede la pacienți, au un traseu mai sinuos, cu frecvente ambuteiaje. Anterior aveau două trasee alternative. Locuitorii din zonă sunt supuși unui zgomot infernal, datorita mutării a 2 linii de autobuz, 2 linii de troleibuz, autobuzului Giroceana, ambulanțelor și taxiurilor adăugându-li-se traficului existent, compus din autoturisme dar și toate autobuzele convenție ale firmelor din alte zone ale orașului. Zgomotul este foarte puternic din cauza blocurilor de 10 și 8 etaje, ce flanchează Aleea Ripensia. E ca un canion în care orice zgomot se amplifică intens.

Pe noul traseu se creează ambuteiaje datorită benzilor prea înguste, curbelor strânse, iar traficul este foarte intens, mai tot timpul anului, cu excepția vacanțelor de vară. Aceste 3 benzi sunt neregulamentare ca lățime, ele rezultând dintr-o altă modernizare ce a tăiat din trotuar dar și din lățimea celor 2 benzi existente.

Ce urmează să se întâmple: se vor tăia cele 65 locuri de parcare pentru a face o a patra bandă, anunțată în conferințele de presa. Se vor tăia mulți copaci bătrâni, care chiar fac aerul respirabil în zonă, pentru a putea trage fire de troleibuz pe Surorile Martir Caceu și Aleea Ripensia. Costuri și pierderi irecuperabile în calitatea vieții în zonă, infrastructura pe Cluj fiind deja existentă. Avem astfel și explicația pentru care Timișoara nu are un registru al spațiilor verzi, cum prevede legea. Cu un catalog făcut ca la carte, și accesibil oricui, e mai greu să joci alba-neagra tăind un copac de 60 ani promițând că plantezi imediat un puiet. În cu totul altă parte.

Dacă tot e democrație, ar fi fost firească o dezbatere publică, anunțată din timp, conform legii privind transparența decizională în administrația publică (Legea 52/2013). În locul ei, minimalizarea și reinterpretarea pozițiilor celor ce și-au exprimat nemulțumirea, în diverse ocazii. D-l primar nu a luat în considerație nici sondajul de opinie făcut în media, conform căruia 92% din cei întrebați au răspuns că nu se circulă mai bine pe Aleea Ripensia. De ce? Pentru ca NU vrea să dea înapoi cu toate evidențele, ideea aparținându-i, cum s-a exprimat în diverse situații. Pur și simplu nu-i pasă! Nici de siguranța pietonilor, nici de timpii mai lungi de intervenție ai Salvărilor, nici de liniștea locuitorilor, nici de poluarea la care sunt supuși, nici de calvarul de a aștepta la 3 semafoare, pentru a traversa pe cealaltă parte a străzii. O altă soluție optimă doar pentru șoferi: ștergerea trecerilor de pietoni la str.Cluj și la Spitalul Județean”, se precizează în apelul timișorenilor.

Comentarii

comentarii