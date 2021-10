Apicultorii din Timiș se simt discriminați și cer MADR o subvenție de 50 de lei pe familia de albine

Crescătorii de albine din județul Timiș atrag atenția că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face o discriminare revoltătoare între crescătorii de albine și fermierii din sectorul zootehnic.

Albinele scoase din legea zootehniei

Petre Doda, președintele ACA Timiș, a explicat: ”În acest moment, nu există o subvenție la albine, ci numai acele minimisuri oferite cu anumite ocazii. Minimisul de 23 de lei pe familia de albine este praf în ochi. Ar trebui să ne dea o subvenție de măcar 50 de lei, la fel cum oferă sectorului zootehnic, la capre, oi, vaci sau porci. Albinele sunt tot animale, dar au fost scoase din legea zootehniei, că așa au vrut”.

Apicultorii mai susțin că, chiar dacă ei merg în pastorală sau nu, albina polenizează plantele, culturile în general, și de munca albinelor beneficiază toți, mai ales fermierul atât cel din cultura mare, cât și cel din zootehnie. Oaia, vaca sau porcul vor avea cereale să se hrănească. Prin urmare, apicultorii se simt discriminați, neprimind o subvenție, mai ales că albinele sunt indispensabile pentru agricultură.

”Mai mult, nu se poate face diferența între apicultorii de elită și cei de producție. La unii să le dai hrană, iar la alții nu. Ne promit de câțiva ani că ne oferă o subvenție de 50 de lei. Politicienii promit numai în campanie, dar după ce trec alegerile, ei uită, iar noi rămânem mințiți și dezamăgiți”, spune Dodea.

Târgul mierii a reunit 15 expozanți la Timișoara

Anul 2021 a fost foarte slab, chiar catastrofal, pentru apicultorii din Timiș. Condițiile meteo cu temperaturi extreme și umiditate mare din primăvară au avut un efect devastator pentru albine. Perioada martie -mai a fost foarte ploioasă și rece. Salcâmul a înflorit foarte târziu, pe la sfârșitul lunii mai, față de începutul lunii, cum era de obicei. Zilele au fost reci, nopțile la fel și floarea nu a secretat nectarul. Albinele au prins numai câteva zile călduroase.

În aceste condiții, pierderea apicultorilor a fost în proporție de 60%. În cealaltă extremă a intrat recolta la tei. Fiindcă a fost foarte cald în iunie-iulie, s-a evaporat nectarul din flori, iar albinele nu au mai prins nimic. Pentru a-și recupera pierderile enorme, unii apicultori au făcut pastorala în alte județe.

Ei au fost până dincolo de Brad, la munte. Petre Dodea a adăugat: ”A fost un an catastrofal pentru salcâm și tei, în 2021. Nu exagerez dacă spun că pe an avem pierderi până la 60%, iar la salcâm a fost cel mai rău. În schimb apicultorii au mai recuperat la mierea de rapiță”. Într-un an bun, pe familia de albine, se obțin 20-24 de kg de miere. La en-gros, kilogramul de miere convențională s-a vândut cu 28 de lei în Timiș, iar mierea bio, cu 37 lei.

