Aplicație dedicată, tablete și imprimante mobile, în dotarea polițiștilor locali care efectuează verificări pe linie de comerț

Poliția Locală Timișoara continuă procesul de digitalizare a activității instituției, prin dezvoltarea unei aplicații care oferă suport pentru creșterea operativității polițiștilor locali din cadrul Serviciului Inspecție Comercială și are ca rezultat eficientizarea documentării și verificării în timp real a datelor de identificare ale firmelor, a situației contravenționale a acestora. Prin intermediul aplicației, documentele întocmite sunt mai ordonate, mai lizibile și mult mai usor de înțeles de către beneficiarii care sunt subiecți pentru actele și faptele de comerț verificate, De asemenea, implementarea acesteia va duce la descongestionarea frecvenţei radio a staţiilor emisie/recepţie pentru transmiterea unor posibile urgenţe sau a altor informaţii ce privesc desfăşurarea activităţii poliţiştilor locali, la eliminarea timpilor alocaţi pentru transmiterea datelor privind verificarea datelor în bazele de date aflate la dispoziția serviciului, îmbunătățirea comunicării între polițiștii locali din cadrul serviciului și evident creșterea eficienței polițiștilor locali. Totodată, prin implementarea acestei aplicații, se reduc deplasările suplimentare realizate pentru documentare ceea ce duce la reduceri ale cheltuielilor de funcționare, de personal, logistica, etc, eliminarea greşelilor privind datele de identificare, în special a celor cu semnificație deosebită a căror înscriere eronată constituie, în instanțele de judecată, motiv de nulitate absolută a proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, conform legislației, eliminarea omisiunilor, documentele fiind validate numai atunci când toate rubricile impuse de lege sunt completate. Polițiștii locali, care vor avea în dotare un număr de 8 tablete și 2 imprimante mobile, vor accesa mai rapid şi în siguranţă bazele de date existente, atât la sediul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, cât şi pe teren, iar monitorizarea activității se face in timp real, schimbul de informații si inregistrarile fiind realizate online. Prin utilizarea aplicatiei se trece la o etapă superioară, digitală, în cadrul activitatii, care, prin interconectarea cu platformele electronice existente la nivelul instituției, precum și a autorității publice locale, transformă și îmbunătățește calitatea actului de control. În funcție de buget, numărul echipamentelor folosite va crește în viitor.

