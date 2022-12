Aquatim – retrospectiva pe 2022

Joi 15 decembrie, dr. Ilie Vlaicu, directorul general al Aquatim, a făcut o amplă prezentare a realizărilor pe anul 2022 ale companiei de apă și canalizare pe care o coordonează cu mare succes.

Astfel, prezența și implicarea în viața socială și culturală a fost și rămâne una dintre preocupările constante ale companiei Aquatim. Prin cele două fundații ale sale, Aquademica și Aquatim, compania timișeană de apă încurajează comportamentul sustenabil în rândul publicului larg, stimulează inovația și colaborarea în comunitate și contribuie la susținerea activităților culturale, artistice și sociale.

Programe pentru copii și tineri – educație pentru sustenabilitate

Am continuat și dezvoltat trei programe educaționale pentru elevi, lansate în anii precedenți: Apa pe care ne-o dorim, Sete de carte și Climathon, al căror punct comun este prezentat alăturat, succint. Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want), concurs internațional de creație artistică sub patronaj UNESCO, martie-mai 2022, în parteneriat cu Fundația Aquatim, Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei :

Obiective: explorarea apei (resursă esențială), din perspectiva tinerilor, încurajarea preocupărilor pentru un viitor sustenabil. Tema concursului de desene, fotografii și alte creații media (videoclipuri, animații, sunete și cântece): apa dulce.

Public țintă: instituții de învățământ (formal și informal), preșcolari și elevi (6-18 ani), cadre didactice.

Rezultate: au participat circa 150 de elevi, 35 de clase, peste 20 de unități de învățământ. S-au primit 72 de lucrări, publicate online. Șase lucrări au fost expuse pe site-ul internațional .

Sete de carte, campanie informală de educație pentru sustenabilitate și încurajare a lecturii, cu ateliere de lectură și concursuri, martie-noiembrie 2022, în parteneriat cu Fundația Aquatim, Apele Române Banat, librăriile La Două Bufnițe, Librarul cu papion, Cărturești:

Obiective: conștientizare asupra importanței resurselor și consumului responsabil de apă, stimularea interesului pentru lectură și mediu.

Public țintă: instituții de învățământ (formal și informal), preșcolari și elevi, cadre didactice.

Rezultate: nouă ateliere, la care au participat peste 200 de copii, preponderent din ciclul primar, peste 200 de participanți la concursurile online, la care s-au acordat 9 premii a 100 de lei fiecare, în vouchere pentru achiziționarea de cărți.

Climathon Timișoara 2022, concurs-maraton de idei, organizat anual în sute de orașe, pentru sprijinirea comunităților urbane în adaptarea la provocările climatice, octombrie 2022, în parteneriat cu Asociația Urban Survey, Fundația Aquatim și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, partener național EIT Climate KIC România. Acțiune finanțată de Primăria Timișoara, prin Centrul de proiecte.

Obiectiv: încurajarea comunității locale de abordare inovativă a problemelor de reziliență climatică ale orașului. Se desfășoară sub egida Institutului European pentru Inovare și Tehnologie (EIT). Tema concursului: Cum ajungem în siguranță la școală?, domeniu: mobilitate urbană activă.

Public țintă: elevi de gimnaziu și liceu, cadre didactice

Rezultate: au participat 27 de elevi de la cinci școli timișorene, organizați pe echipe; au fost organizate ateliere de instruire pentru cadrele didactice și elevi: abordare sistemică/instrumente vizuale, munca în echipă, mobilitate urbană. Au fost elaborate de către echipele de elevi cinci propuneri de proiecte și s-au acordat premii în valoare totală de 3.300 lei.

Campanii de educație ecologică în școlile din județ

Elevii din mai multe localități timișene aferente sucursalelor Deta și Făget au avut ocazia să participe, alături de broscuța Bibi și șoricelul Chiț, noile personaje-mascotă ale companiei Aquatim, la o serie de lecții despre apă, igienă, ecologie și proiecte europene, în cadrul Campaniilor de educație ecologică, parte a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Timiș.

Campaniile de educație ecologică se adresează copiilor din clasele pregătitoare și ciclul primar și au un caracter activ-participativ, elevii fiind în permanență încurajați să se exprime liber în privința problemelor expuse. Prezentările și informațiile transmise furnizează cadrelor didactice idei și sugestii care ar putea fi folosite pe viitor, în scop educativ, cu participarea elevilor.

Obiectivul lecțiilor deschise desfășurate în lunile mai și noiembrie 2022 a fost de a conștientiza copiii cu privire la modul în care ajunge apa de la captare la robinet și de la robinet la stația de epurare, fluxurile tehnologice ale tratării apei potabile/apei uzate, factorii de poluare a apei, efectele poluării, acțiuni menite să reducă poluarea apei, cât și modul în care fiecare dintre noi poate contribui la ocrotirea acestei resurse naturale atât de prețioase vieții. De asemenea, elevii au primit informații generale despre proiectul cofinanțat de UE și beneficiile de mediu și sănătate care vor rezulta în urma îmbunătățirii sistemelor de apă și apă uzată din județul Timiș.

La activitățile desfășurate au participat, în total, peste 250 de elevi, acestora fiindu-le distribuite materiale de informare și obiecte promoționale personalizate.

La rândul lor, copiii, extrem de curioși și interesați de subiectele prezentate, au pus întrebări și ne-au explicat cum protejează fiecare dintre ei apa și mediul înconjurător, dovedind încă o dată că educația este cea mai bună metodă prin care putem ajuta planeta în viitor și că generațiile următoare vor fi atente și conectate la natură.

Campaniile de educație ecologică de anul viitor vor viza sucursalele Jimbolia și Sânnicolau Mare.

Patrimoniul industrial, deschis publicului

Aquatim și-a asumat, pe termen lung, angajamentul de păstrare a patrimoniului industrial pe care îl administrează și promovarea acestuia, în rândul partenerilor instituționali, operatorilor culturali, administrației, angajaților și publicului larg, în general. Două sunt reperele de interes, în acest sens, unde anul acesta compania noastră de apă a organizat mai multe expoziții și vizite ghidate, cu acces gratuit pentru public: Uzina de Apă Industrială din cartierul Fabric și vechea Uzină de apă nr. 1, din Ciarda Roșie, viitorul Muzeu al Apei Timișoara.

Două expoziții inedite de arhitectură, Manifestări ale artei totale. Art Nouveau, Szecesszió, Sezession, Jugendstil și Fața |ne|obișnuită a Art Nouveau, au fost găzduite în perioada septembrie – noiembrie, la vechea Uzină de Apă din Timișoara, grație unui parteneriat între Institutul Național al Patrimoniului și Aquatim și proiectului cu finanțare europeană, ARTNOUVEAU2. Timp de zece sâmbete la rând, expozițiile au fost vizitate de peste 500 de persoane ce au avut ocazia să exploreze detaliile și elementele comune ale stilului ArtNouveau răspândit în toată lumea, dar și să descopere cum se conturează viitorul Muzeu al Apei. Ansamblul de clădiri istorice (date în folosință în 1914), aparținând vechii uzine, format din grupul de fântâni, clădirea filtrelor și stația de pompare, este în curs de restaurare și funcționalizare și va fi deschis, din 2023, pentru vizitatori și evenimente culturale și artistice. În perioada octombrie-noiembrie 2022 au fost organizate trei vizite ghidate al uzinei de apă, dintre care două în parteneriat cu Festivalul de gastronomie artizanală La Pas Timișoara și Festivalul IMPULS Fabric, organizat de Institutul Francez.

Uzina de Apă Industrială, pusă în funcțiune în 1916, ca Stabilimentul Apei de stropit, este astăzi parte a centrului educațional Aquapic, ce oferă activități de educație informală, în aer liber, pentru grupuri de elevi, vizite ghidate și diverse acțiuni culturale și artistice pentru publicul larg. Centrul este deschis în sezonul primăvară-toamnă, de luni până vineri, între orele 9-12. Sezonul 2022 a început, la Aquapic, în 22 martie, cu expoziția de arhitectură de interior și design grafic Urma Apei, a studenților din anul terminal de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism UPT, și s-a încheiat în 5 noiembrie, cu turul ghidat, organizat în parteneriat cu Facultatea de Arte UVT.

