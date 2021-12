Aquatim va construi 22 de stații de tratare a apei, 6 stații de epurare și 895 km de rețele de apă și canalizare

Principalul program de investiții în apă și canalizare derulat în prezent de cea mai eficientă Aquatim va aduce îmbunătățiri semnificative pentru populație și factorii de mediu din județul Timiș.

”În valoare de 239,5 milioane de euro, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 urmărește dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată, prin investiții în infrastructură, în 81 de localități. Vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă circa 380.000 de timișeni din aria proiectului, iar peste 53.000 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de canalizare.

”Ce înseamnă mai plastic cele aproape 240 de milioane de euro? Prin investițiile pe care noi le facem construim 280 de scări de bloc cu o populație de 12.000 -14.000 de locuitori. Asta înseamnă un oraș cum e Sânnicolau Mare. E spectaculos că astfel cu acești bani să poți naște un oraș de talia Sânnicolaului! Astfel, Aquatim este cel mai mare investitor din județul Timiș, comparat și cu investitori care vin și de afară. Aquatim dă de lucru la foarte mulți oameni. Gândiți-vă ce înseamnă ca în patru ani cât ține acest program să construiești un oraș ca Sânnicolau Mare. De fapt este un circuit de bani care se întorc în Timiș cu taxe cu TVA. Aceasta este esența unor investiții importante: să vii cu plus-valoare. Aquatim aduce multă plus valoare în multe localități din Timiș acolo unde lucrează. Investițiile te ajută să supraviețuiești în vremuri de criză. Cu siguranță că este cel mai mare program existent vreodată în județul Timiș” – a explicat prof. univ. dr. Ilie Vlaicu, directorul Aquatim, miercuri 15 decembrie, cu prilejul prezentării retrospectivei activității pe anul 2021.

În județ se vor construi 22 de stații de tratare a apei și 6 stații de epurare și 895 km de rețele (483 km apă, 412 km canalizare). În Timișoara, programul cuprinde reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare pe 92 de străzi, modernizarea Stației de tratare a apei potabile Bega, construirea unei linii de valorificare energetică a nămolului la Stația de epurare și realizarea unui sistem automat de monitorizare și control de la distanță al proceselor (SCADA) cu acoperire regională.

În anul 2021 s-au semnat 21 de contracte de lucrări, atât pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, cât și pentru proiectarea și execuția unor stații de tratare a apei potabile și de epurare a apelor uzate. Contractele de lucrări pentru execuția rețelelor de apă si canalizare din Timișoara au fost semnate în luna noiembrie, iar valoarea lor cumulată este de peste 28,5 milioane de euro.

Probabil cea mai importantă noutate a anului 2021 în ceea ce privește programul de investiții din fonduri europene derulat de compania timișeană de apă este suplimentarea valorii proiectului. Contractul de finanțare a fost modificat prin act adițional, în luna noiembrie, iar valoarea sa a crescut de la 180 la 239,5 milioane de euro.

Proiectul regional de investiții al Aquatim face parte din Programul Operațional Infrastructură Mare ce asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020. Finanțarea este asigurată în proporție de 75,35% de Uniunea Europeană, 16,88% de la bugetul de stat, 6% cofinanțare Aquatim și 1,77% de la bugetul local.

Aquatim primit recent distincția meritorie din cadrul Topului Național al Firmelor. Camera de Comerț și Industrie a României i-a conferit din nou locul I la categoria „Captarea, tratarea și distribuția apei”, categoria „Întreprinderi Mari”. Metodologia complexă de evaluare a CCIR se bazează pe indicatori de performanță, este unitară la nivel național și se referă la activitatea desfășurată în exercițiul financiar precedent. Astfel, prin intermediul acestui barometru al performanței în afaceri și prin situarea în rândul celor mai competitive companii din România, Aquatim rămâne un reper de profesionalism şi competenţă.

Program de investiții din surse proprii

Prof. Ilie Vlaicu a mai explicat că, în anul 2021, Aquatim a recepționat lucrări realizate din surse proprii în valoare de 13,4 milioane de lei, dintre care, în Timișoara, extinderea rețelelor de canalizare și apă pe Calea Șagului, între strada Ovidiu Cotruș și bifurcația Șag-Parța (7,9 milioane lei), execuția conductelor de apă potabilă și refulare ape uzate, în zona intersecției variantei de ocolire Timișoara Sud (630 mii lei), reamplasarea conductei de alimentare cu apă din cartierul Plopi (318 mii lei), precum și mai multe lucrări de modernizare în județ, branșamente și racorduri, aducțiuni apă tratată, reparații stații tratare etc

În curs de recepție sunt lucrări în valoare de 11,9 milioane de lei, incluzând o instalație de deshidratare a nămolului la stația de epurare din Timișoara, precum și extinderi de rețele și reparații în Timișoara și în județ.

Sunt în derulare, cu finalizare în 2022, lucrări în valoare de 6,2 milioane lei, printre care amenajarea Muzeului Apei Timișoara (progres fizic actual 65%) și modernizări ale rețelelor de apă și canalizare în Timișoara (str. George Ardelean, Johann Wolf, Karoly Kos, Martin Gemeinhardt) și în mai multe localități din Timiș.

De asemenea, mai sunt planificate pentru 2022 reabilitări ale rețelei de apă în Timișoara (str. Ana Ipătescu, Victor Hugo, Islaz) și de canalizare, pe str. Victor Hugo și Islaz.

Mai mult pentru clienți

Distanțarea, izolarea, diversele restricții au impulsionat în mai multe feluri dinamica relațiilor cu clienții. La Aquatim, această dinamică a fost una favorabilă.

”Am regândit managementul relațiilor cu clienții și, la un an de funcționare al noului centru clienți din Timișoara, de pe strada Baader și al serviciului call center, avem rezultate bune”, a spus Vlaicu.

Filosofia din spatele acestei reorganizări a fost „totul într-un singur loc”, adică cât mai simplu și mai accesibil pentru client. Clienții Aquatim pot, așadar, să ceară informații, să facă sesizări, să solicite eliberarea unui aviz sau încheierea unui contract la centrul de pe str. Baader. Un singur număr de telefon 0356 914, disponibil non-stop, este deservit în zilele lucrătoare între orele 7 și 19 de operatorii call-center care preiau orice tip de solicitare, oferă informații etc iar în afara orelor de program, tot la acest număr pot fi anunțate avariile.

Noul site www.aquatim.ro

Noul site www.aquatim.ro, lansat în acest an, a fost gândit pe aceleași principii: acces facil și rapid al vizitatorilor la toate informațiile de interes. Cu un design modern, adaptat dispozitivelor mobile și cu funcționalități îmbunătățite, site-ul introduce facilități noi pentru clienți.

Documentațiile pentru obținerea avizelor sau încheierea contractelor se pot depune online (încărcare fișiere pe site), iar pe prima pagină sunt disponibile formulare pentru transmiterea unei sesizări (cu posibilitatea de a atașa imagini) sau programarea unei audiențe.

Programul de monitorizare a calității apei este prezentat în detaliu, cu toate punctele de prelevare (istoric, localizare) evidențiate pe o hartă interactivă, foarte ușor de urmărit.

Intervențiile și lucrările planificate sunt în continuare publicate pe prima pagină, noutatea fiind posibilitatea vizualizării într-un calendar a lucrărilor curente și a celor planificate.

Portalul dedicat clienților „Contul meu”, unde sunt posibile plata facturii online cu card bancar, transmiterea indexului, urmărirea graficului de consum, activarea facturii electronice etc a fost, de asemenea, integrat în noul site. În plus, accesarea site-ului de pe telefonul mobil permite apelarea directă a serviciului call-center sau transmiterea unui e-mail către adresa dedicată de contact pentru clienți.

Comunitate

”Nu în ultimul rând, să fim alături de comunitate prin proiecte sociale, culturale și educaționale a fost una dintre preocupările Aquatim”, a subliniat Ilie Vlaicu.

Centrul Aquapic de la fosta Uzină de Apă Industrială și-a redeschis porțile din iunie 2021. Activitățile în aer liber, promovarea disciplinelor STEM și diversele programe culturale și artistice găzduite de Aquapic fac din acest loc unul deosebit de popular în rândul elevilor și cadrelor didactice din Timișoara. Centrul este deschis în sezonul primăvară-toamnă, de luni până vineri între orele 9-12. Programe speciale, de weekend, au loc în fiecare lună în această perioadă.

Mai multe programe noi pentru copii și tineri, lansate în 2021, s-au dovedit a fi inițiative de succes și vor fi dezvoltate ca programe pe termen lung. Sunt de amintit aici concursul internațional de creație artistică, sub patronaj UNESCO, Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want), cu două câștigătoare din Timișoara (Patricia Ahmadi, secțiunea desen 6-12 ani și Mara Bugan, secțiunea videoclip, 6-12 ani), campania online de încurajare a lecturii și educație de mediu Sete de carte, programul cu finanțare HORIZON Noaptea Europeană a Cercetătorilor, ce a cuprins trei evenimente cu prezență fizică și circa 150 participanți și o ediție locală Young Climathon Timișoara (sub egida Institutului European pentru Tehnologie și Inovație), pe tema biodiversității, desfășurată online.

La capitolul biodiversitate, apă și comunitate, trebuie menționat și proiectul fundației Aquademica – Lunca Urbană Bega. Beneficiind de o finanțare de 10.000 Euro (Fondul pentru un viitor mai bun în comunități), de la Fundația Comunitară Timişoara și Lidl România, proiectul și-a propus cartarea științifică a biodiversității Begăi, în zona Ghiroda-Plopi, amenajarea unor puncte de observație și antrenarea comunității în activități tip citizen-science.

Au fost alături de Aquademica în acest demers Primăria Timișoara, Universitatea de Vest și Asociația Peisagiștilor România, filiala Vest. Deși recent finalizat (decembrie 2021), din punctul nostru de vedere, acest proiect reprezintă doar începutul, primul pas dintr-o lungă călătorie în care îi invităm pe toți timișorenii ce iubesc natura. Prin măsuri clare, eficiente și bine gândite, lunca urbană Bega poate fi pentru locuitorii Timișoarei acel colț verde de „natură în oraș”, ferit de tumultul cotidian.

Pentru Aquatim, poziționarea în topul clasamentelor regionale și naționale ale camerelor de comerț este o importantă reconfirmare, practic, reprezentă validarea unei strategii corecte de afaceri.

”Noi punem 1 leu și lucrăm cu 4 lei. Asta fiindcă atragerea fondurilor europene reprezintă specialitatea casei. Într-o situație grea de pandemie noi ne-am descurcat bine și iată că ne-am clasat pe locul I, iarăși. E o satisfacție pentru noi, pentru consumatorii din Timișoara și din Timiș. Aquatim dovedește încă o dată că este o companie care poate să funcționeze bine. Nu e prima oară când se clasează pe locul I pe România”, a explicat prof. univ. dr. Ilie Vlaicu, directorul Aquatim, miercuri 15 decembrie, cu prilejul prezentării retrospectivei activității pe anul 2021.

