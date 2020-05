Arafat, despre deschiderea mall-urilor, transportul in comun si masurile de relaxare aplicate diferentiat pe regiuni

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, arata ca cel mai probabil mall-urile nu vor fi printre primele deschise dupa data de 15 mai.

El a mai spus ca, in zonele unde sunt focare, restrictiile nu vor fi relaxate, precizand ca Suceava, primul oras in care a fost instituita carantina, va trebui sa mai suporte masurile pana se rezolva problema.

Arafat a fost intrebat duminica seara, la Digi24, daca mall-urile vor fi redeschise dupa 15 mai.

“Nu foarte repede, nu stiu. Vor fi masuri care vor fi luate in prima faza, dupa 15, dupa care asteptat 15 zile, dupa care 14 zile, dupa care luate urmatoarele masuri. Nu cred ca mall-urile vor fi printre primele masuri luate.(…)

Noi nu stim cand se iau masurile de relaxare, daca vom incepe sa vedem o crestere sau va continua modul in care acum evolueaza boala”, a transmis Arafat.



Despre transportul in comun



El a spus ca, pentru evitarea aglomeratiei la metrou sau in mijloacele de transport in comun, acestea trebuie sa fie suplimentate. De asemenea, o alta masura pentru evitarea aglomeratiei este ca nu toti angajatii sa vina la serviciu de la aceeasi ora si sa nu plece toti in acelasi timp.



Ce se intampla cu avioanele



Decizia legata de transporturile aeriene nu o putem lua noi, va fi o decizie europeana. Pentru ca industria transportului aerian sa zicem va trebui sa se adapteze.

Ce vom face? Scanam oamenii inainte sa se urce in avion si cine e bolnav nu il lasam sa urce? Asta ar fi o solutie foarte buna pentru a-i proteja pe cei care sunt in avion. Punem locuri libere intre oameni in avion, astfel incat sa nu stea unul langa celalalt si sa ne trezim ca se transmite infectia pentru ca stau aproape.

Astea toate sunt masuri care trebuie gandite. Pentru ca avionul costa, daca tu vii si reduci locurile cu 30% ca sa pastrezi o distantare sociala sau cu 40%, e posibil sa creasca pretul biletelor. Sunt mai multe aspecte care trebuie discutate foarte serios”, a explicat Arafat.



Relaxare diferita in zonele de focar



El a mai spus ca zonele unde sunt focare nu se vor relaxa in acelasi timp cu restul localitatilor.

“Focarele care exista, daca raman focare pe perioada respectiva, se vor trata diferentiat. Trebuie sa acceptam ca, in momentul in care incepi relaxarea, focarele existente sa fie intarziate sau, daca apar focare, sa fie izolate si aplicate masuri cu focarul respectiv.

Fie unele zone nu se relaxeaza de la inceput, fie ca unele zone, dupa relaxare, daca apare un focar, acolo sa fie limitate pe parcurs", a precizat Arafat. Sursa ziare.com

