Ardeii iuţi ai lui Adrian Orza au ajuns în Muntele Athos

Fostul viceprimar Adrian Orza a ajuns să fie cunoscut în Timişoara pentru patima sa faţă de ardeii iuţi şi pentru diferitele soiuri pe care le cultivă. Din vorbă-n vorbă pe facebook, informaţia a ajuns până departe… în Muntele cel Sfânt de la Athos, de unde a primit o comandă de livrare.

“Poveste de sfârşit de săptămână. Reală. Grigorie Karitzkis e un preot de pe Muntele Athos, în Schitul Românesc de acolo. După ce a aflat că sunt pasionat de ardei iuţi, din presă, mi-a scris pe facebook. Îşi dorea să îi trimit seminţe ca să cultive ardei iuţi, acolo, departe, în Muntele Sfânt. El însuşi fiind un mare amator de ardei iuţi. Iniţial am crezut că e o glumă a cuiva. Dar când mi-a dat adresa, am realizat că persoana e reală. Am trimis aşadar un pachet cu seminţe din cei mai iuţi ardei din lume, cu cei mai aromaţi, cu cei mai scumpi, etc… Şi evident, câteva borcănaşe de dulceaţă de ardei iuţi. Când a ajuns pachetul mi-a mulţumit, întrebându-mă ce îmi doresc să îmi trimită de acolo. I-am spus că nimic. Că e suficientă o Rugăciune pentru junioara mea Cristina şi un Gând bun. Zilele trecute însă m-am trezit cu un pachet cu o miere despre care nici nu ştiam că există. De susura. Cu o aromă de vis. Susura, o plantă care creşte doar acolo, în Muntele Sfânt. Departe de aerul poluat de care ne “bucurăm” noi, cei ce trăim în “civilizaţie” – scrie Adrian Orza pe pagina sa de facebook.

Comentarii

comentarii