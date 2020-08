Ariana, fetiţa cu COVID-19 care a cerut să fie internată să-şi protejeze mama: “Mă simţeam eu însămi ca un mic virus”

Povestea Arianei, fetița de 12 ani din Oradea diagnosticată cu coronavirus, care a cerut să fie internată în spital pentru a nu o infecta pe mama ei, a ajuns să fie cunoscută de toată țara. După ce a ieșit din spital, copila le-a explicat celor care i-au apreciat gestul de ce a luat această decizie și cât de grea a fost pentru ea experiența.

Cu toate că zeci de persoane i-au transmis mesaje de felicitare și apreciere, Ariana a mărturisit că nu îi place să fie în centrul atenției. “Nu mă aşteptam să ajung subiect de presă. Am făcut ce cred că ar fi făcut în aceeaşi situaţie orice copil pentru părinţii săi şi orice părinte pentru copiii lui”, a spus eleva pentru ebihoreanul.ro.

Ariana, care are 10 pe linie la școală, și-a făcut singură bagajul înainte de a pleca la spital și nu a uitat să-și ia cu ea câteva cărți, “La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu, “Povestea kendamei pierdute”, de Adelina Rosetti, și o carte de gramatică a limbii române şi una de engleză.

“După ce am ajuns la secţia de Infecţioase din strada Republicii am aşteptat cam o jumătate de oră să mi se facă internarea. De cum am intrat în clădire şi pe măsură ce mergeam pe coridor spre salon, un “astronaut” împrăştia cu dezinfectant peste tot în urma mea. Mă simţeam eu însămi ca un mic virus care pătrunde într-o cameră de unde nu va mai ieşi două săptămâni”, a povestit ea.

După mai multe ore, asistenta care a verificat-o, a găsit-o tot în hainele de stradă. “M-a întrebat dacă voi rămâne aşa 14 zile. Atunci mi-am dat seama cât de mult voi sta singură şi închisă…”, a mai povestit Ariana.

Condițiile din spital au fost peste așteptări, a dezvăluit copila. “Şi la mami i-am spus că stau în cel mai curat salon”. Salonului nu i-au lipsit televizorul sau frigiderul, doar cu toaleta a fost destul de neplăcut. “Era una singură comună la două saloane cu câte trei paturi. Dimineaţa se făcea curăţenie, dar după ce o foloseau şi alte persoane trebuia să fiu eu femeie de serviciu”.

Cea mai grea parte din statul în spital a fost după prima noapte, când a vărsat, cel mai probabil din cauza medicamentelor primite. În rest, Ariana a fost asimptomatică.

Ariana a petrecut 14 zile în spital, până pe data de 1 august. Revederea cu mama ei a fost foarte emoţionantă, femeia a izbucnit în hohote de plâns şi şi-a îmbrăţişat fiica. “La întoarcere am avut senzaţia că totul este altfel. Strada, curtea, verdeaţa, pisicuţele, lucrurile din casă”, a adăugat eleva, conform romaniatv.net.

