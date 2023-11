ARRP organizează primul summit regional, dedicat viitorului industriei de PR și comunicare strategică

Asociația Română de Relații Publice (ARRP) anunță organizarea primei ediții a Summit-ului regional pe tema „Libertatea de exprimare vs. Discurs antidemocratic (Freedom of Expression vs. Antidemocratic Discourse)”, într-un context mondial încărcat de provocări. Evenimentul se bucură de o largă participare internațională și se va desfășura online joi, 23 noiembrie.

Provocările politice, sociale și economice, pe de o parte, și diversificarea canalelor ce redefinesc comunicarea tradițională, pe de altă parte cer o abordare nouă și o evaluare critică a rolului comunicatorilor. Problemele globale au devenit preocupări locale, iar provocările regionale sunt acum percepute la nivel individual, considera ARRP, care își propune să transforme acest eveniment într-unul recurent, în anii următori.

Această primă ediție se bucură de participarea confirmată a unor nume reprezentative ale industriei comunicării recunoscute la nivel internațional precum Paul HOLMES, fondator al PRovoke Media și al prestigiosului The Holmes Report și, respectiv, a lui Grzegorz SZCZEPAŃSKI, președinte în exercițiu al ICCO, cea mai mare asociație a agențiilor de comunicare la nivel global, care vor aduce experiență globală pe tema summit-ului regional, alături de vorbitori precum Cătălin HOSU, președinte ARRP, Sergii BIDENKO, președinte UPRA Ucraina, Alina BÂRGĂOANU, membru Advisory Council – European Digital Media Observatory și Cristian PÎRVULESCU, decan Facultatea de Științe Politice, SNSPA.

Reprezentanți la vârf ai asociațiilor profesionale de relații publice și comunicare din țările din regiune au confirmat, de asemenea, participarea la Summit, printre care: Maxim BEHAR (Bulgaria – membru în board al Bulgarian Association of PR Agencies BAPRA, fost președinte al ICCO, președinte al World Communication Forum Association WCFA), Radek MARŠIK (Cehia – chairman al Association of Public Relations in the Czech Republic APRA), Mario Aunedi MEDEK (Croația – președinte Croatian Public Relations Association HUOJ), sau András SZTANISZLAV (Ungaria – președinte Magyar Public Relations Szövetség MPRSZ).

Evenimentul, moderat de către Cătălin STRIBLEA se va desfășura online și în limba engleză, începând cu orele 15:00, și este structurat în jurul a două paneluri (agenda anexată):

Fake News: instrument de propagandă și discurs al urii

(Fake News: Tool of Propaganda and Hate Speech)

Etica în PR – scut împotriva dezinformării

(Ethics in PR – a Shield Against Disinformation)

Prin acest summit, ARRP își propune să inițieze o platformă de comunicare, de tip think-tank permițând asociațiilor naționale de PR și comunicare din regiune să formuleze noi direcții de acțiune în domeniul PR-ului, cu viziune pentru viitor , dar și in privința potențialei revizuiri a curriculelor universitare pentru noile generații de profesioniști , precum și actualizarea standardelor etice ale profesiei, ținând astfel pasul cu modul extrem de rapid în care evoluează domeniul comunicării strategice.

Pentru mai multe informații și pentru participare, vă rugăm să accesați link-ul de înregistrare disponibil pe site-ul ARRP: https://www.arrpromania.ro/pr-summit-2023.

Fondată în 1995, Asociația Română de Relații Publice a fost creată pentru a face familia comunicatorilor din România mai puternică. Astăzi, reunește atât specialiști redutabili, care au pus bazele acestei profesii în România, cât și tineri profesioniști, aflați la începutul carierei lor. Începând din 2012, Asociația și-a lărgit aria de cuprindere, invitând în rândurile sale nu doar comunicatori individuali, ci și firme și departamente de comunicare din companii și instituții, plecând de la convingerea că astfel forța sa va spori și interesele comunicatorilor vor fi servite mai bine. Din 2017, ARRP este membru ICCO.

