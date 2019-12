Art Enecounters 2019: vernisaj cu peste 20 de artiști români, la Timișoara

Activitățile Fundației Art Encounters continuă și în luna decembrie 2019 printr-o serie de evenimente de neratat, parte din programul său permanent. Ca preambul al programului expozițional de anul viitor, Art Encounters propune o sesiune de dialog cu artiștii Lea Rasovszky și Michele Bressan.

Aceștia vor vorbi despre practica lor artistică joi, 12 decembrie, de la ora 18:00 și îi vor invita pe cei prezenți să ia parte la o discuție deschisă despre subiectele prezentate.

Tot joi, 12 decembrie, de la ora 19:30, publicul este invitat apoi la vernisajul expoziției Pentru că în visele noastre ne asumam riscuri, care reunește lucrările a peste 20 de artiști români.

Titlul expoziției este inspirat de un poem-manifest creat de artistul Alex Mirutziu în 2015. “Because in our dreams we took risks [Pentru că în visele noastre ne asumam riscuri], unul dintre versurile acestui manifest, preia greutatea unei sentințe și o transformă într-un nod de legătură pentru generații diferite.

Acest nod țese temporar laolaltă fire cronologice, narațiuni istorice și repere culturale care alcătuiesc o imagine multifațetată a artei de dinainte și de după 1989, așa cum este ea reprezentată în expoziția de față – un decupaj din colecția Ovidiu Șandor”, explică Diana Marincu, curatorul expoziției și directorul artistic al fundației.

Artiștii prezenți în expoziție sunt: Ioana Bătrânu, Ion Bârlădeanu, Ștefan Bertalan, Michele Bressan, Mircea Cantor, Andrei Chintilă, Harun Farocki & Andrei Ujică, Constantin Flondor, Adrian Ghenie, Bogdan Gîrbovan, Ion Grigorescu, Radu Grindei, Ana Lupaș, Alex Mirutziu, Florin Mitroi, Vlad Nancă, Miklos Onucsan, Andrei Pandele, Christian Paraschiv, Șerban Savu, Decebal Scriba.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 7 februarie 2020.

Pentru cei pasionați de fotografie, întâlnirea cu artistul Michele Bressan, vineri, 13 decembrie, de la ora 18:00 este o ocazie specială de învățare. Artistul va susține un curs, concentrându-se pe practica sa, dar și pe ceea ce nu se poate afla din cărți.

Seria de evenimente va continua cu lansarea albumului Șerban Savu: Drifting, care va avea loc marți, 17 decembrie, de la ora 18:30, în prezența artistului și a editorului cărții, Mihai Pop.

Cursul de introducere în arta contemporană, susținut de Maria Orosan-Telea, revine în cadrul programului fundației. Discuțiile cu participanții vor fi dedicate artei contemporane românești și se vor concentra asupra creației artiștilor prezenți în expoziție. Fiecare curs va fi urmat de un tur ghidat într-una din secțiunile expoziției și de analiza lucrărilor expuse în relație cu tema respectivei prezentări.

Înscrierea la cursuri se face prin email, la adresa contact@artencounters.ro, iar mai multe detalii vor fi publicate pe pagina de facebook Art Encounters.

Toate evenimentele vor avea loc la sediul permanent al fundației, pe Bd. Take Ionescu 46C (Casa ISHO), Timișoara.

Intrarea este liberă.

Evenimentele fac parte din programul Fundației Art Encounters, CAMP – CONTEMPORARY ART MEETING POINT, o platformă de dialog și implicare a publicului în schimbul de cunoaștere mediat de arta contemporană. Proiect co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării – a explicat Daniel Crainic.

