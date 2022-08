Artista de muzică folclorică, Elena Jurjescu din Timișoara, a reprezentat România în marele juriu al Festivalului internațional Tamburița, de la Novi Sad

Îndrăgita artistă de muzică folclorică tradițională, Elena Jurjescu Todi, din Timișoara, a fost invitată să facă parte din elevatul juriu al Fstivalului internațional Tamburița fest 2022, de la Novi Sad, Serbia, ediția a- XV-a, care s-a desfășurat, în perioada 18 -21 august.

Festivalul este unul dintre cele mai mari evenimente cultural-artistice de promovare a muzicii folclorice din Balcani.

“Eu sunt recunoscută ca o interpretă de muzică populară tradiționala și am multe melodii înregistrate și difuzate la radio televiziunea Novi Sad.

Am multe înregistrări la RTV Ljubljana Slovenia și Novi Sad, mai recente. De asemenea, am fost invitată la o aniversare a studioului de Radio Belgrad, cu ceva timp în urmă. Oficial, am avut multe spectacole și turnee artistice în Iugoslavia și în ultimii 32 de ani, în Serbia.

De aceea am fost invitată. Au fost concurenți care au primit premii, deci a fost o competiție, care se jurizează.

Eu am fost prezentată ca membru al juriului invitată din România. A fost un festival international cu un juriu internațional.

Concurenții au fost din toate minoritățile, nu numai din țările din zona balcanică, ci chiar din Italia, din Grecia sau Ucraina etc.”, a mărturisit Elena Jurchescu.

Snizhana Koverha din Ucraina a câștigat Marele Premiu al Tamburița fest 2022 Novi Sad Serbia.

Premiul publicului a fost acordat lui George Planianin, român din Coștei – Voivodina, absolvent al Facultății de Muzică din Timișoara și al Conservatorului din București – secția compoziție.

