Artiști din mai multe țări, într-un recital online – “Revedere”, de Ziua Națională a Culturii Române

Sub genericul “Revedere”, mai mulți artiști din șară și din străinătate vor marca Ziua Națională a Culturii Române, care este dedicată poetului Mihai Eminescu, printr-un recital de muzică și poezie. Evenimentul, inițiat de mezzosoprana Aura Twarowska și prezentat de scriitorul Marcel Tolcea, se va desfășura online, vineri, 15 ianuarie, de la ora 20, fiind transmis pe Youtube și pe Facebook. Participă: Delia Nartea (București), Șerban Vasile (Termoli, Italia), Roxana Constantinescu (Paris, Franța), Ruxandra Donose (Wales, UK), Teodora Gheorghiu (Lausanne, Elveția), Sorin Coliban (Viena, Austria), Cellia Costea (Atena, Grecia), Liviu Indricău (București), Ruben Doran (Viena, Austria), Julius Drake (Marea Britanie), Alexandru Burcă (București), Tatiana Dranczuk (Graz, Austria), Alina Pavalache (Paris, Franța), Louiza Koulas (Atena, Grecia), Atena Carte (Lousanne, Elveția), Daniele Terzano (Termoli, Italia), Antonia Cosmina Stancu (Graz, Austria), Veronica Anușca (București), Corul Academic al Filarmonicii Arad, dirijor Robert Daniel Rădoiaș, Sorin Dogariu (Arad), Silviana Cîrdu (Timișoara), Marcel Tolcea (Timișoara), Aura Twarowska (Lugoj). “Suntem câțiva artiști români, din țară și din străinătate, care ne-am acordat bătăile inimilor în aceeași tonalitate și în același ritm, vibrând românește. Am gândit un program superb de cântece pe versurile lui Mihai Eminescu, compuse de Nicolae Bretan, Gheorghe Dima, Paul Constantinescu, V. Popovici și alții. Dorința noastră a fost ca acest eveniment sa poarte titlul REVEDERE, ca un mesaj de speranță pentru o grabnică reîntâlnire live cu publicul nostru drag, de care, de aproape un an, suntem despărțiți”, a declarat mezzosoprana Aura Twarowska, inițiatorul evenimentului.

