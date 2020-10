Artiștii participanți la Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice 2020 de la Timișoara

Ediția a VIII-a a Salonului Internațional de Caricatură și Arte Vizuale Satirice, organizat de Ștefan Popa PopaS, se va deschide, în data de 16 octombrie la ora 16:00, la Muzeul Național al Banatului, str. Martin Luther, nr. 4, Timișoara.

Un juriu specializat a nominalizat artiștii care vor participa la Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice, de la Timișoara, în perioada 16 -18 octombrie 2020.

Soltan Soltanli – Azerbaidjan, Valeri Kurtu – Germany, Igor Smirnov – Russia, Boban Savic – Serbia, José Adnael Silva – Brasil, Jitet Kustana – Indonesia, Masoud Ziaei – Iran, Jin Xiao Xing – China, Moshen Jafari – Iran, Imri Musliu – Kosovo, Miguel Morales, Madrigal – Cuba, Doru Bosiok – Serbia, Mojmir Mihatov – Croatia, Constantin Pavel – România, Tudor Banus – France, Galym Boranbayev – Kazahstan, Makhmudjon Eshonkulov – Uzbekistan, Doru Axinte – România, José R. Costa Do Nascimento – Brasil, Lubomir Kotrha – Slovakia. Also to be offered in the opening day of the salon (16 october): Special award presented by Antonio Calderon de Jesus (Spain) – International Association of Art Critics (AICA). Special award presented by Giorgio Cegna (Italy) – rector of Pusa University di Belle Arti din Roma.

Peste 700 de artiști din peste 80 de țări și 6 continente își vor expune lucrările în cei 1700 mp ai mansardei Bastionului Theresia, de pe strada Martin Luther, nr. 4 din Timișoara.

Sunt multe motive pentru a vizita expoziția din cadrul salonului, considerat a fi unul dintre cele mai mari saloane internaționale de profil, deschisă în perioada 16 octombrie – 10 noiembrie zilnic în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Programul începe vineri, 16 octombrie 2020, orele 16.00, când este prevăzut Vernisajul celei de-a VIII-a Ediții a Salonului.

Ținând cont de contextul COVID19, vor fi aplicate toate măsurile de prevenție prevăzute de normele legale în vigoare, manifestările cultural artistice din cadrul evenimentului fiind disponibile și în mediul on-line pe : www.tim-toons.com, www.facebook.com/stefan.popapopas.oficial, www.facebook.com/ Muzeul Banatului Timisoara Oficial/, www.popa-popas.ro/museum.

