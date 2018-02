Asociația Județeană de Fotbal Timiș și-a ales noul președinte

Asociația Județeană de Fotbal Timiș a organizat alegeri, sâmbătă 24 februarie, la care au participat reprezentanții a 122 de cluburi.

Dintre cei patru candidați, Romeo Malac, Gabi Stoicovici, Adrian Onica şi Ioan Mureşan, câștigătorul a fost, așa cum se așteptau toți, Romeo Malac, cu 87 de voturi, care a fost și vicepreședinte.

De asemenea, sâmbătă, au fost aleși și noii vicepreşedinţi. Aceștia sunt: Ciprian Trancă, Ionel Poclid și Raul Ghiciulescu. Malac a mulțumit tuturor care l-au susținut pentru a câștiga și a promis că va fi președintele tuturor. În cuvântul de despărțire, Dănuț Lața, fostul șef al fotbalului timișean a spus: “Mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor celor care m-au susținut pentru buna desfășurare a activității fotbalistice în Timiș. Am ajuns aici în 1982, în data de 1 august, datorită întâmplării. Am fost dat afară de la UMT. Trebuie să existe o relație de suflet între șeful AJF și toți ceilalți membri. Eu cred că m-am achitat de această treabă. Ceea ce se întâmplă la nivelul fotbalului județean nu poate fi băgat în buzunar, ci este la vedere. În ultimii patru ani am avut o activitate extraordinară. Avem campionate puternice, avem bază sportivă mare și frumoasă de tip occidental. Vă port pe toți mereu în suflet, că m-ați creat așa ca bănățan. Am început la UMT în aprilie 1967 și termin acum, în 24 februarie 2018”.

