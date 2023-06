Asociația Prin Banat începe proiectul „Common Heritage – The Tale of Four Cities”, în contextul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii

Asociația Prin Banat începe proiectul „Common Heritage – The Tale of Four...

În ultimii ani, proiectul Heritage of Timișoara al Asociației Prin Banat a studiat în detaliu patrimoniul arhitectural al orașului, iar anul acesta, în contextul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023, își extinde aria de explorare și își îndreaptă atenția spre patrimoniul comun a patru orașe europene: Timișoara (România), Subotica (Serbia), Szeged (Ungaria) și Odesa (Ucraina).

Intitulat „Common Heritage – The Tale of Four Cities”, prima etapă a proiectului a început săptămâna aceasta, prin vizite în orașele Szeged și Subotica și prin cercetarea și identificarea elementelor comune ale clădirilor istorice din orașele respective. Organizațiile partenere (TourInform Szeged și Visit Subotica) oferă tururi ghidate ale arhitecturii locale și întâlniri cu comunitatea artistică și științifică locală.

„Am ales cele patru orașe deoarece, fiind amplasate în aceeași zonă geografică, acestea împărtășesc mai multe elemente de decor din perioada anilor 1900 (stilul Secession). În cercetările noastre, vom identifica atât elemente comune împărtășite (culturale, istorice, etnologice), cât și diferențe care definesc specificul local al fiecărui oraș. Ne dorim să creăm o narațiune comună, care să crească sentimentul de apartenență la același spațiu comun european. Prin intermediul artei, patrimoniului arhitectural și a resurselor locale, vrem să definim identitatea orașului Timișoara și a comunității locale.” – Mihai Moldovan, coordonator „Common Heritage – The Tale of Four Cities”.

În urma acestor vizite, o echipă de artiști locali și internaționali, cercetători și fotografi va utiliza patrimoniul construit, pentru a crea ilustrații, publicații și producții multimedia. Acestea vor celebra prin artă unitatea și diversitatea culturală din patru țări diferite și vor fi prezentate publicului prin expoziții, concerte, film și conferințe. Pentru a afla mai multe despre proiectul „Common Heritage – The Tale of Four Cities” și despre evenimentele viitoare, vă invităm să urmăriți pagina de Facebook și Instagram Heritage of Timișoara.

Organizat de Asociația Prin Banat, proiectul „Common Heritage – The Tale of Four Cities” face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul European Echoes, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

După „Cămine în mișcare / Moving Fireplaces” – un proiect pe care Asociația Prin Banat îl implementează din 2017, „Common Heritage – The Tale of Four Cities” reprezintă a doua contribuție a organizației la dezvoltarea Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

