”ATENȚIE! RISC DE ROAMING INVOLUNTAR”. Primăriile de graniță, obligate să instaleze panouri de avertizare

Primăriile din localitățlle de graniță și administratorii drumurilor care le traversează vor avea obligația de a instala indicatoare prin care să atenționeze persoanele în tranzit că există riscul că pe propriul telefon mobil, setat să își găsească o rețea locală în mod automat, ar putea intra o rețea dintr-o țară vecină, ajugându-se astfel la ”roaming involuntar”. În situația în care țara vecină nu se află în Spațiul Economic European, panourile de avertizare pot evita eventuale costuri ridicate la facturile de voce și date pentru persoanele aflate în tranzit prin acele localități.

Măsura este propusă într-un proiect legislativ inițiat de reprezentanții actualei puteri, iar pentru a intra în vigoare trebuie adoptată de Parlament. ”Riscul de roaming involuntar” este definit în proiect drept: ”intrarea accidentală în roaming care se poate produce atunci când utilizatorul de servicii de telefonie și internet mobil se află pe teritoriul statului de reședință, în localitățile situate în proximitatea granițelor, iar acesta are serviciul de roaming activat și terminalul utilizat este setat pe selectarea automată a rețelei. În această situație dispozitivul mobil se conectează automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află utilizatorul, chiar dacă aceasta aparține unui operator dintr-o țară vecină”.

Conform datelor prezentate de ANCOM și citate de inițiatorii proiectului, sunt 1.092 de localități cu peste 10 locuitori din România care prezintă risc de roaming involuntar și pe care le regăsim în limitele teritoriale a 19 județe, după cum urmează: Arad, Bihor, Botoșani, Călărași, Constanța, Caraș-Severin, Dolj, Galați, Giurgiu, lași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman și Vaslui. Dacă în cazul țărilor vecine membre ale Spațiului Economic European (SEE), utilizatorii beneficiază de principiile de tarifare ”Roam like at home”, adică tarifele abonamentului propriu, fără costuri suplimentare. În cazul țărilor non-SEE, însă, costurile pentru utilizarea serviciilor de comunicații mobile, în special a internetului, sunt semnificativ mai mari. În acest caz, populația afectată de riscul de roaming involuntar din zona de graniță non-SEE se ridică la aproximativ 1,4 milioane de locuitori, susțin autorii proiectului.

În contextul invaziei ruse din Ucraina, operatorii de telefonie au eliminat temporar tarifele pentru roamingul la granița cu acest stat.

De asemenea, guvernele României și Republicii Moldova au semnat un acord de reducere a tarifelor de roaming, care a dus deja la scăderea semnificativă a tarifelor.

În ceea ce privește Serbia, subliniază autorii proiectului, până în acest moment nu există cadre de reglementare cu privire ta sistemul de tarifare pentru servicii de roaming. Granița cu această țară are o lungime de 546,4 km pe raza județelor Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, iar numărul cetățenilor care locuiesc în localitățile aflate sub incidența riscului de roaming involuntar din zona frontierei româno-sârbe, este estimat ca fiind de aproximativ 317.000, potrivit autorilor proiectului

Prin urmare, proiectul prevede ca ANCOM să publice cel puțin o dată la 3 ani lista unităților administrativ-teritoriale în care există riscul pentru utilizatorii finali de a intra în roaming involuntar din țările vecine. În termen de 60 de zile de la dat publicării, ANCOM are obligația să informeze toate autoritățile administrației publice locale ale căror unități administrativ-teritoriale se regăsesc pe lista menționată, precum și consiliile județene în care se regăsesc localitățile respective, în calitate de administratori ai drumurilor județene, dar și Ministerul Transporturilor, în calitate de administrator al drumurilor naționale, cu privire Ia publicarea listei localităților în care există risc de roaming involuntar din țările vecine. La intrările în localitățile care se regăsesc în lista publicată de ANCOM, se vor amplasa indicatoare cu rolul de a atenționa utilizatorii că urmează să tranziteze o localitate în care există risc de roaming involuntar din țările vecine.

Administratorii drumurilor care se regăsesc pe raza unităților administrativ-teritoriale indicate în lista publicată de ANCOM au obligația ca, în cel mult șase luni de la data publicării listei, să instaleze, la cel mult 50 metri distanță față de fiecare intrare în localitatea în care a fost identificat riscul de roaming involuntar, câte un indicator pe fiecare sens de mers, amplasat într-un loc cu vizibilitate pentru toți participanții la trafic, atât pe timp de zi, cât șl pe timp de noapte, care să conțină în mod obligatoriu textul: ”ATENȚIE! RISC DE ROAMING INVOLUNTAR”. Noile indicatoare vor fi similare cu cele ale indicatoarelor de localizare pentru intrarea sau ieșirea din localitate. Culoarea indicatorului va fi albă, iar textul indicat, scris cu majuscule, va avea culoare neagră.

