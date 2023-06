Atipic Beauty, cursa tăticilor alături de copii, dar și Lumea dinozaurilor, toate pe agenda Iulius Town

Un final de săptămână plin de emoție se pregătește la Iulius Town, unde va avea loc Atipic Beauty, dar și tradiționala cursă Father & Son/Daughter Challenge. Cum să găsești puterea și încrederea în forțele proprii va fi lecția pe care o vom afla de la modelele din cadrul Atipic Beauty, un catwalk ce aduce pe podium persoane în scaun rulant. Tăticii și copiii sunt provocați la o cursă plină de distracție. Nu uitați că „Lumea dinozaurilor” mai poate fi vizitată până duminică.

Ajunsă la cea de-a X-a ediție, Gala Atipic Beauty revine în Iulius Town, alături de organizatoarea Magda Coman, cea care a pus bazele catwalk-ului dedicat persoanelor în scaun cu rotile. Astăzi, de la ora 19.00, în zona Atrium, va avea loc evenimentul, unde modelele în scaun cu rotile vor defila în creații ale designerilor români, precum: Cera Mihăilescu, Torres Crimonia by Pasha Men`s Wear, L`Atelier Couture by Loredana Ciangău, Amende by Anca Manea, Valentina CC, Mohnoor the brand by Loredana Sandu și Tudor Personal Tailor. Moderatoare este Cosmina Păsărin, iar în cadrul evenimentului va avea loc și un moment artistic susținut de Val Band și Dj Norvis.

Încrederea este elementul central pe care se bazează fiecare probă din cadrul curselor de la Father & Son/Daughter Challenge. Sâmbătă, 10 iunie, copiii și tăticii sunt așteptați în Iulius Gardens, la cursa unde se creează amintiri pentru o viață. Probele sunt împărțite în categorii de vârste, astfel – băieții: Zmeii (6 – 8 ani) și Voinicii (9 – 12 ani), iar fetele: Zânele (6 – 8 ani) și Prințesele (9 – 12 ani). Dacă vrei să participi cu copilul tău, te poți înscrie pe site-ul https://fatherandson.ro/.

Nu uitați că până duminică, pe 11 iunie, în Iulius Town are loc „Lumea dinozaurilor”, unde sunt expuse 26 de exemplare gigant ale celor mai cunoscute specii de dinozauri descoperite până acum. Intrarea este liberă pentru toată lumea. Micii aventurieri se vor întâlni și cu mascota Dino, în fiecare zi, în intervalul orar 12.00 – 21.00.

