“Atipic Beauty Timişoara 2020” by Magda Coman – pe şcenă vor urca 11 modele extraordinare de viață, în fotoliu rulant

“Atipic Beauty Timişoara 2020” by Magda Coman – pe şcenă vor urca...

Asociaţia Open Your Heart în parteneriat cu MCS Models, vă invită la “Atipic Beauty Timişoara 2020 by Magda Coman”, un eveniment emoţionant aflat la a-24-a ediţie, care transmite un mesaj puternic : Frumuseţea e în noi, nu în aparenţe!

Pe şcena Atipic Beauty vor urca 11 modele extraordinare de viață, în fotoliu rulant, care vor rula alături de personalități locale din Timişoara, cu speranța de a schimba ideile preconcepute și de a arăta societății că verticalitatea, puterea și calitatea unui om nu depind de modul său de a se deplasa.

Atipic Beauty este o pledoarie despre oameni cu motivații puternice, curaj, ambiție, solidaritate și conștientizare. Este un eveniment prin vrem să vă îndemnăm să priviți omul, nu dizabilitatea sau defectele sale, pentru că în spatele unor aparențe se pot ascunde calități minunate. Totodată, evenimentul este și despre neșansa unor oameni ce au ajuns, din diverse motive și provocări ale vieții, să depindă de un fotoliu rulant, dar tot acei oameni au reușit să doboare munți de provocări și obstacole, iar astăzi au multiple realizări și sunt o inspirație pentru cei din jur.

În ciuda faptului că modelele vor purta mască de protecție și nu li se va putea vedea zâmbetul, ochii și discursurile lor vă vor inspira, iar dumneavoastră veți putea admira poveștile de viață dincolo de mască.

Evenimentul va fi adaptat restricțiilor impuse de pandemie și vom asigura protecția fiecărei persoane prezente. Așa că vă așteptăm alături de noi, relaxați, fără griji, pentru a conștientiza că putem duce o viață normală și ne putem bucura în continuare de frumusețea ei, cu condiția de a ne proteja.

Ediția aceasta va fi una specială, prin care facem apel la responsabilitate și implicare. Purtând masca de protecție te protejezi pe tine, iar eu, fiind vulnerabil, am nevoie ca tu să conștientizezi asta și să îți pese. Am nevoie ca tu să respecți regulile și să mă protejezi, iar eu voi respecta regulile și te voi proteja. Dacă toți purtăm mască, ne protejăm unii pe alții, și în felul acesta ne putem bucura de tot ceea ce ne înconjoară.

E important să trăim pentru ziua de astăzi și să o facem cu respect și responsabilitate pentru cei de lângă noi. Avem puterea de a schimba lucrurile pe care ni le dorim altfel prin exemplul personal, iar ambiția, puterea și voința pot face imposibilul să devină posibil.

“Frumusețea e în noi, nu în aparențe!”

Asociaţia Open Your Heart doreşte să mulţumeasca tuturor celor care ni s-au alaturat şi au făcut posibil acest proiect: Consiliul Judeţean Timiş, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş, AEA Medical, Alex Radulescu Make-up Academy, Alexandra Preduţ, Apidava, Bobbi Brown, Caraş Design, Casa Marchiza, Cupio, DeltaMed, Dunca Expeditii, Elisees, EuroInstal, Fabrika, Fashion Choice, Jo Malone, Kiss FM, Paese, Liviu Voicu, North Star Continental Resort Complex, Paul Şandor, Pizza 2 Go, Pop Cola, Rin Pastravarie & Restaurant, Studio Arad, Studio Timiş, Vineri 13, Violette şi designerilor implicaţi: Tina Olari, Nicoleta Negură, Valentina CC, Gemelli Shimanov, CM creation de mode, Oana Pădure, Aryanna Karen, Florina IvașcuTudor Tailor şi L’Atelier Couture by Loredana Ciangău.

Cosmina Păsărin va fi amfitrionul evenimentului, iar atmosfera va fi completată cu recitaluri susţinute de VAL Band.

Accesul la evenimentul din 23 septembrie, din spaţiul exterior al Iulius Town Timişoara, este liber, în limita locrurilor disponibile şi se va face începând cu ora 17:30, cu parcurgerea triajului epidemiologic.

Comentarii

comentarii