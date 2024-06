,,Atipic Beauty Timișoara 2024” by Magda Coman, la Iulius Town: 12 modele extraordinare de viață vor defila alături de personalități timișorene

,,Atipic Beauty Timișoara 2024” by Magda Coman, la Iulius Town: 12 modele...

O pledoarie despre oameni cu motivații puternice, curaj, ambiție, solidaritate și conștientizare are loc în Iulius Town, în această săptămână. „Atipic Beauty Timișoara 2024” by Magda Coman reunește 12 modele extraordinare de viață, în cea de-a 43-a ediție a evenimentului.

Joi, 27 iunie, în atriumul Iulius Town, începând cu ora 19:00, va avea loc ,,Atipic Beauty Timișoara 2024” by Magda Coman, un eveniment emoţionant care transmite un mesaj puternic: Frumuseţea e în noi, nu în aparenţe!

12 modele de viață extraordinare în fotoliu rulant vor defila alături de personalități locale din Timișoara și nu numai. Scopul evenimentului stă în speranța de a schimba ideile preconcepute și de a arăta societății că verticalitatea, puterea și calitatea unui om nu depind de modul său de a se deplasa.

Atipic Beauty este un eveniment care îndeamnă să privești omul, nu dizabilitatea sau defectele sale, pentru că în spatele unor aparențe se pot ascunde calități minunate. Totodată, evenimentul este despre neșansa unor oameni ce au ajuns, din diverse motive și provocări ale vieții, să depindă de un fotoliu rulant. Evenimentul ne învață, totodată, faptul că e important să trăim pentru ziua de astăzi, să o facem cu respect și responsabilitate pentru cei de lângă noi. Avem puterea de a schimba lucrurile pe care ni le dorim prin exemplul personal, iar ambiția, puterea și voința pot face imposibilul să devină posibil.

Cosmina Păsărin va fi gazda evenimentului, iar atmosfera va fi completată cu momente muzicale susținute de Emanuel Cîrste și Mihnea Vîlceanu.

Ținutele modelelor și ale personalităților locale care vor urca pe scenă poartă semnătura designerilor: Atelier Marina Nișcoveanu, Beatrice Linda Design, D&D Concept Store, Luminiţa, Balasz Fashion, Mahnor the brand, Milo Revedere by Loredana Ciangău, Next, Viggo, Yasmine Bridal Couture.

Comentarii

comentarii