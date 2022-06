Atipic Beauty, un „catwalk” al poveștilor de viață, la Iulius Town

Modelele de catwalk sunt vedetele acestei săptămâni, la Iulius Town Timișoara. Atipic Beauty revine și aduce un eveniment inedit, unde 11 modele vor demonstra cât de importantă este încrederea în propriile puteri.

„Frumuseţea e în noi, nu în aparenţe!” este motto-ul sub care se desfășoară cea de-a 31-a ediție „Atipic Beauty by Magda Coman”. Miercuri, 9 iunie 2022, de la ora 19.00, în Iulius Town, zona Atrium, 11 modele de catwalk, dar în special modele de viață, vor defila în creații vestimentare semnate de: Tina Olari, NISSA, NICHI by Cristina Nichita, Tudor Tailor, Luminița Balazs, D`or, Torres Cerimonia, Mahnoor the brand by Loredana Sandu și Simona Șpan.

Intrarea este liberă, însă se vor putea face donații către Asociația Open Your Heart, care a organizat evenimentul, în parteneriat cu MCS Models. Gazda serii este îndrăgita prezentatoare Cosmina Păsărin, iar ritmurile muzicale sunt asigurate de Vicențiu și DJ NORVIS.

„Atipic Beauty by Magda Coman” este o pledoarie despre oameni cu motivații puternice, curaj, ambiție, solidaritate și conștientizare. Este un eveniment ce prezintă persoane cu dizabilități, care de-a lungul timpului au depășit mai multe provocări și care astăzi au multiple realizări și sunt o inspirație pentru cei din jur.

Comentarii

comentarii