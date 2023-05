Atlas Hotel din Piața Sfântul Gheorghe, singurul hotel din Timișoara nominalizat la Top Hotel Award

Hotelul Atlas din Piața Sfântul Gheorghe din Timișoara intră în competiția Top Hotel Award, pentru cel mai important premiu din România dedicat industriei hoteliere, turismului și ospitalității. Hotelul deschis în urmă cu un an și jumătate a fost nominalizat la secțiunea “Hotel of the year – Independent Hotel 4&5 stars”.

Această categorie se adresează hotelurilor de 4 și 5 stele, neafiliate unui lanț internațional, care oferă oaspeților servicii și facilități la un nivel de calitate ridicat și au avut performanțe deosebite în 2022.

Deși sunt 34 de categorii și peste 300 de nominalizări, Hotel Atlas este singura unitate hotelieră din Timișoara prezentă la Top Hotel Award 2023.

În fiecare an, TopHotel Awards oferă recunoaștere celor mai importante proiecte din industria turismului și ospitalității din România, îi aduce în prim-plan pe cei mai buni profesioniști din domeniu și subliniază viziunea și performanța investitorilor.

Proiectele înscrise sunt analizate de un juriu ce include personalități din lumea hotelieră, investitori și consultanți de top.

La finalul competiției, pe 23 mai, nominalizații și jurații se vor reuni la Hotel JW Marriott pentru gala de premiere.

Hotel Atlas are 51 de camere, din care patru apartamente, toate dotate după ultimele așteptări din domeniul hotelier.

Titlului de Capitală Culturală Europeană începe să fie resimțit și de hotelieri. Sunt weekenduri în care nu există nicio cameră liberă în hotelurile importante din Timișoara.

“Ne bucurăm că hotelul e plin și că avem din ce în ce mai mulți turiști. Gradul de ocupare din momentul în care am devenit Capitală Culturală Europeană a fost din ce în ce mai mare. Suntem deschiși de un an și jumătate și am devenit deja cunoscuți. Clienții sunt interesați de camerele noastre, sunt interesați de ce evenimente sunt în oraș, de atracțiile oferite de Timișoara. Cel mai mult îi prezența în kilometrul zero, Piața Sfântul Gheorghe fiind între Piața Libertății și Piața Unirii. Sperăm să fie din ce în ce mai bine. Ușor, s-a modificat trandul. Înainte, în weekend era un pic mai gol. Dar acum s-a prelungit perioada de ședere. Se simte că suntem Capitală Culturală Europeană, oamenii încep să facă weekenduri, un city break de vineri, sâmbătă, duminică. Asta, și pentru că sunt multe evenimente, conferințe sau spectacole în oraș”, a spus Ramona Pricop, reprezentant Atlas Hotel.

Hotelul are un restaurant cu 100 de locuri, un bar, dar şi trei săli de conferinţe cu o capacitate de aproximativ 150 de locuri. În lobby se află statuia lui Atlas. Hotelul are şi o parcare subterană unde pot parca zece maşini.

O poveste de succes

Hotel Atlas, o unitate de cazare de patru stele, a fost unul dintre cele mai complexe proiecte de regenerare urbană din zona centrală a Timișoarei, din Piața Sf. Gheorghe, nr. 2 – 3.

Totul a început în urmă cu nouă ani, cu proiectarea și realizarea studiilor necesare construcției. Hotelul a costat peste 7 milioane de euro, fiind dezvoltat de oamenii de afaceri Darius Jumanca și Tavi Grama, iar proiectarea aparţine firmei timişorene D Proiect. Faţada păstrează vechea linie, dar în interior este o clădire modernă, spectaculoasă.

Primul corp are patru nivele, plus mansardă, al doilea are două etaje, plus mansardă, iar al treilea, construit de la zero, pe strada Augustin Pacha, are trei camere şi trei apartamente, cât şi accesul spre parcarea subterană.

Două dintre clădiri au fost demolate și reconstruite, în timp ce a treia a fost înălțată. Fațada clădirii a fost gândită pentru integrarea estetică în peisajul zonei, dar interiorul beneficiază de cele mai moderne condiții de cazare.

O bucurie să fii la Atlas Hotel, măcar pentru o cafea!

