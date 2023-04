Atlas Hotel din Timișoara, nominalizat anul acesta în cadrul competiției TopHotel Awards

Atlas Hotel din Timișoara a fost nominalizat anul acesta în cadrul competiției TopHotel Awards, cel mai important premiu din România dedicat industriei hoteliere, turismului și ospitalității.

Hotel Atlas, o unitate de cazare de patru stele, a fost unul dintre cele mai complexe proiecte de regenerare urbană din zona centrală a Timișoarei, din Piața Sf. Gheorghe, nr. 2 – 3.

Hotelul nu s-a născut ușor. Totul a început în urmă cu nouă ani, cu proiectarea și realizarea studiilor necesare construcției. Hotelul a costat peste 7 milioane de euro, fiind dezvoltat de oamenii de afaceri Darius Jumanca și Tavi Grama, iar proiectarea aparţine firmei timişorene D Proiect. Faţada păstrează vechea linie, dar în interior este o clădire modernă, spectaculoasă.

Primul corp are patru nivele, plus mansardă, al doilea are două etaje, plus mansardă, iar al treilea, construit de la zero, pe strada Augustin Pacha, are trei camere şi trei apartamente, cât şi accesul spre parcarea subterană.

Două dintre clădiri au fost demolate și reconstruite, în timp ce a treia a fost înălțată. Fațada clădirii a fost gândită pentru integrarea estetică în peisajul zonei, dar interiorul beneficiază de cele mai moderne condiții de cazare.

Hotel Atlas are 51 de camere, din care 15 apartamente, toate dotate după ultimele cerinţe din domeniul hotelier. Există şi un restaurant cu 100 de locuri, un bar, dar şi trei săli de conferinţe cu o capacitate de aproximativ 150 de locuri. În lobby se află statuia lui Atlas. Hotelul are şi o parcare subterană unde se pot parca zece maşini.

Premiile vor fi decernate în cadrul evenimentului TopHotel, pe 23-24 mai, la Hotel JW Mariott din Bucuresti. Conferinta se va desfasura pe parcursul a doua zile, cu participare in sala de eveniment, iar la finalul primei zile (23 mai) va avea loc Gala TopHotel Awards.

Hotel Atlas poate fi votat la sectiunea 𝟥. 𝐻𝑜𝓉𝑒𝓁 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒 𝓎𝑒𝒶𝓇 – 𝐼𝓃𝒹𝑒𝓅𝑒𝓃𝒹𝑒𝓃𝓉 𝐻𝑜𝓉𝑒𝓁 𝟦 & 𝟧 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈, accesand linkul de mai jos:

https://votingonline.ro/evenimente/voteaza/tophotel-awards-2023?fbclid=PAAabnqUn8IL091a9UzjtJCo_upUBmRWSUS-vUUzTt7ER8jvsrCEhMkC5vSa0.

