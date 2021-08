Au apărut mici probleme la construcția pentru extinderea UPU la Spitalul Județean Timișoara. La noua Maternitate totul merge bine

Cele două importante obiective medicale aflate în construcție, administrate de Consiliul Județean Timișoara, extinderea Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Timișoara, respectiv noua Maternitate care se construiește lângă Casa Austria, se lucrează în ritm alert în această perioadă.

Probleme au fost doar la UPU. Aici au fost descoperite două conducte despre care nu se știa că există, ceea ce a dus la apariția problemelor în derularea investiției.

”Dacă la viitoarea maternitate lucrările decurg fără probleme majore, la UPU, constructorul s-a confruntat cu o provocare serioasă: descoperirea unei conducte secundare de oxigen și a alteia de canalizare chiar în perimetrul de construire, deși nicuna nu figura în planurile de proiectare pe baza cărora s-a demarat șantierul. După mai multe săptămâni de întârziere, am reușit să mutăm conducta de oxigen în condiții de siguranță și am deviat canalizarea. Am discutat cu constructorul recuperarea întârzierii și m-a asigurat că vom reintra în grafic în scurt timp. Până la sfârșitul lui august va începe montarea hidroizolației, iar apoi a armăturii”, a anunțat Marian Constantin Vasile, administratorul public al județului Timiș.

În ceea ce privește maternitatea, aici se așteptă turnarea primului strat de beton.

”Vești bune am primit și de la constructorul noii maternități: săptămâna viitoare se va turna primul strat de beton, dacă vremea permite, iar până la începerea sezonului rece va fi finalizat subsolul clădirii, gândit să găzduiască fluxuri medicale, nu camere tehnice. Lucrările vor continua și în iarnă, în subsol, nu ne dorim întreruperea șantierului deoarece, din experiență, știm cât de greu decurg repornirile”, a mai anunțat Vasile.

Maternitatea este finanțată cu fonduri europene, iar extinderea UPU cu credite de la Banca Mondială.

În ceea ce privește echipamentele medicale în valoare de 3 milioane de euro care vor fi achiziționate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara cu sprijinul Consiliului Județean, acestea vor intra pe bugetul anului viitor, pentru a fi achiziționate.

