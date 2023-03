Au discutat, au făcut scandal, s-au contrat, dar până la urmă au votat pro. Direcția de Asistență Socială are organigramă nouă, cu mai mulți angajați

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Timișoara primește câteva zeci de noi posturi pe care va căuta specialiști. Vestea e bună, serviciile sociale prestate populației vor crește, doar că e problemă: numeroase posturi sunt pentru ”șefi”, dar și lucrători care nu prestează direct în relația cu oamenii.

Iar aceasta a fost un motiv îndeajuns ca ședința de plen de marți să fie utilizată pentru clasica dispută și polemizare între aleșii locali, una care, aproape permanent, se termină cu votarea proiectului contestat. Desigur, la fel a fost și marți seara, proiectul noii organigrame a DAS a fost adoptat.

”Circul” a demarat cu o zi înainte, sindicatul instituției a cerut și primit o dezbatere publică, ocazie cu care mai mulți angajați au sesizat numeroase probleme la DAS, inclusiv faptul că nu este disponibilă banala hârtie igienică sau că au spălat cu mașinile proprii lenjeria folosită de beneficiarii serviciilor socoiale, dar și de probleme de avansare în post pentru 90 de angajați care au câștigat un concurs în acest sens.

Emese Esztero, noua șefă de la DAS a venit să explice că e nevoie de oameni noi pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor sociale, în cadrul viitorului Centru Social Kuncz, finanțat cu fonduri europene, dar și la Centrul pentru Persoane cu Dizabilități sau Centrul de Asistență pentru cei cu adicții. Dacă în principiu toată lumea a fost de acord că serviciile sociale prestate trebuie să fie de calitate, problema ridicată de liberali s-a referit la posturile de conducere de diferite forme, create pe salarii bune, sau pentru sporirea numărului de oameni puși la Achiziții, unul mai mare decât departamentul de specialitate din primărie sau de la CJT, spunea Dan Diaconu. În total, aproape 40 de posturi apar în noua schemă de personal.

Având în vedere situația creată s-a solicitat retragerea, din nou, a proiectului de pe ordinea de zi și trimiterea, inopinat, a corpului de control al primăriei, la DAS.

„Nu știu dacă știti, au fost mașini de spălat care au stat defecte și cate o lună, iar cei de la personal au luat așternuturile de acolo și le-au spălat acasă cu propria mașină. Sunt rețete emise pentru medicamente în anumite centre încă din luna noiembrie și nici astăzi nu există medicamentele în centre. Personalul din centre strânge bani ca să asigure materialele igienico-sanitare și atunci când merg către executivul DAS, li se spune: mergeți și căutați sponsorizări. 52% din bugetul Direcției se duce pe salarii. Aceste 36 de posturi nou înființate atrag costuri de 212.000 de lei. Înmulțiți cu 12 luni și fondul de salarii se mărește semnificativ. Gândiți-vă ca, probabil, DAS o sa vină peste câteva luni să ne mai ceară bani pentru funcționalitate, și când vorbim de funcționalitate, deja știm că nu le ajung banii pentru materiale igienico-sanitare, pentru detergenți. Dar să vină sa ne ceară bani pentru salarii, eu cred ca o să avem o problemă. Nu cred că avem nevoie acum de personal TESA”, a spus în plen liberalul Lulciuc.

Evident, primarul Dominic Fritz a devenit extrem de nervos și și-a apostrofat colegii de ședință că fac din acest subiect unul politic, că aceștia nu doresc ca serviciile sociale oferite de primărie să fie de calitate sau ca noul centru social din Kuncz să aibă personal.

Bomba serii a fost când consilierul local Radu Țoancă a prezentat în plen peste 100 de amendamente, care ar fi trebuit să fie adăugate la proiectul aflat la vot. După ce i s-a sugerat că e ridicol să se voteze așa ceva, Țoancă a pornit la drum și și-a văzt de treabă, propunând primele două amendamente. După ce a văzut că oricum acestea nu ar avea succes, până și el și-a dat seama că ceva de genul acesta e nelalocul ei și a renunțat să mai susțină o sută de amendamente. Dar a promis că transmite lista la șefia DAS, ca să le analizeze și să le închege sub forma unei noi propuneri de modificare a schemei de personal.

„Eu am participat la dezbaterea publică de ieri, mi-am spus punctele de vedere, le păstrez, nu vreau sa le reiterez. (…) A circulat și o glumă ca această organigramă, pentru că s-au făcut restructurări pe la multinaționale, și trebuie sa se angajeze acolo, sub forma de cimitir de elefanți sau pepinieră de partid. Am primit asigurări ca nu este așa, că este o viziune diferită, că vorbim de trei compartimente. Și, de aceea, va rog anticipat să ma iertați, pentru că o să citesc o sută de amendamente” a anunțat Radu Țoancă.

Primarul Fritz a fost chiar supărat de situația creată, spunând că o asemenea propunere, de impunere a 100 de amendamente, este doar o strategie de boicotare a proiectului.

„Cine vă crede ca nu e o strategie de a tergiversa lucrurile? Nu va urechez, constat o realitate. Dacă nu rezistați să va contrazică primarul, atunci nu mai știu”, a mai spus Fritz, răspunzându-i și Roxanei Iliescu, care a spus că primarul urechează consilierii locali.

