Au fost desemnați câștigătorii din Timișoara ai competiție de tablouri mozaic dedicată studenților de la facultățile de Arte și Design, inițiată de Mapei România

Mapei România, unul dintre cei mai mari producători la nivel mondial de adezivi și produse chimice pentru construcții, extinde la nivel național Competiția Culorilor Mapei – o inițiativă de susținere și încurajare a tinerilor artiști plastici, din cadrul facultăților de Arte și Design.

După trei ediții de succes organizate în parteneriat cu UNARTE București, Competiția Culorilor Mapei, prima competiție de design axat pe antica tehnică a mozaicului, a ajuns la Timișoara.

Peste 20 studenți ai Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest, aflați sub coordonarea dlui Lector Doctor Matei Gaspar, au înscris lucrări în Competiția Culorilor Mapei – un concurs de tablouri mozaic menit să stimuleze creativitatea studenților și să readucă în atenție arta mozaicului – o formă de artă extrem de versatilă, care prin complexitate și multitudinea formelor pe care le poate îmbrăca, complimentează cu succes orice tip de ambient.

Studenților participanți la concurs li s-a cerut să realizeze câte un tablou mozaic de dimensiunea 100cmx70cm folosind adezivii și chiturile colorate Mapei pentru placări ceramice și din piatră naturală.

Cei trei câștigători din Timișoara au fost desemnați pe 17 aprilie, în urma unei jurizări extrem de complexe, parte a unui vernisaj inedit, găzduit de Facultatea de Arte și Design din Timișoara.

“ Suntem în cel de-al treilea an al Competiției Culorilor Mapei, și rezultatele de participare de până acum ne indică faptul că există o deschidere fantastică din partea studenților, cât și a profesorilor pentru reinterpretarea aceastei forme de artă străveche – arta mozaicului. Am avut deosebita plăcere ca în cei trei ani de când dezvoltăm această competiție să întâlnim tineri extrem de talentați, care au reinterpretat arta mozaicului în maniere absolut surprinzătoare. Iar acest fapt ne confirmă că România este pe mâini bune, îndemnându-ne totodată să continuăm și să dezvoltăm această inițiativă cu noi componente, mergând către și mai mulți studenți, din alte orașe ale țării. În Timișoara competiția a fost primită cu mult interes, am avut lucrări extrem de bune înscrise în concurs. Există potențial, iar rolul nostru asumat este acela de a încuraja, prin astfel de demersuri, viitoarele generații de designeri ai României și de a-i ajuta să se afirme și să se manifeste artistic.” a declarat Florin Ciobanu, Director General Mapei Romania

“Este o inițiativă pe care o salutăm și pe care ne-o dorim an de an, astfel încât tot mai mulți studenți de-ai noștri să aibă posibiltatea de a-și testa creativitatea și de a exersa această artă a mozaicului, adusă în context actual. Competiția Culorilor Mapei propune un exercițiu extrem de util pentru studenți, din toate punctele de vedere: creativ, artistic, tehnic, uman, fiind genul de provocare pe care o așteptam și pe care o încurajăm” a declarat Lector Doctor Matei Gaspar de la Facultatea de Arte si Design din cadrul UVT.

Cea de-a doua etapă a Competiției Culorilor Mapei 2019, va avea loc în luna iunie, la București, alături de UNARTE.

