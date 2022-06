Au început lucrările la centrul social din Kuncz. Fritz le vrea finalizate până în primăvară

Au început lucrările la Centrul Cultural și Educațional Kuncz, una dintre investițiile asumate de Timișoara în dosarul de candidatură pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. Marți, 14 iunie, primarul Dominic Fritz a vizitat șantierul, unde deja se lucrează la structura de rezistență a clădirii, și se arată încrezător: deși centrul ar trebui finalizat în august – septembrie 2023, acesta ar putea fi deschis încă din primăvară.

Noul centru va avea spaţii de recreere şi relaxare, săli pentru cursuri artistice, sală de sport, săli pentru activităţi de asistenţă la efectuarea temelor – „after school” –, sală de mese deservită de un serviciu de catering. Potrivit reprezentanților Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, instituția care va gestiona efectiv centrul, aici urmează să fie oferite două tipuri de servicii. Primul ar fi centrul de zi pentru copii, unde se vor desfășura activități educative și cu caracter social, fiind oferită și o masă caldă. Cea de-a doua categorie include servicii sociale persoane adulte: facilitarea integrării pe piața muncii, consiliere socială, consiliere psihologică. DAS se așteaptă să aibă minimum 100 beneficiari la activitățile recurente. Teoretic, centrul va fi dedicat locuitorilor aflați în zona străzilor Torac, Petru Cermena și Vasile Cârlova, dar accesul nu va fi restricționat doar acestora.

„Este o investiție care vrea să ridice un cartier care a fost neglijat de zeci de ani, un cartier care are probleme sociale. Cu acest centru vrem să atacăm aceste probleme la rădăcină, să oferim oamenilor din cartier, mai ales pentru copii, activități sociale, dar și educaționale sau sportive. (…) Mă bucur că nu suntem numai în grafic, ci chiar mai avansat cu lucrările. Acum se lucrează la structură, probabil până în august va fi finalizată (structura de rezistență – n.r.). Chiar dacă termenul de execuție este septembrie anul viitor, avem speranța că vom putea deschide centrul chiar în primăvară deja. Acest centru este rezultatul unor lungi activități ale Institutului Intercultural Timișoara. Ei lucrează de mulți ani cu copiii din cartier pe teme de incluziune socială și din munca lor a reieșit că este nevoie de un astfel de centru aici”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Corina Răceanu, director de programe în cadrul institutului amintit de Fritz, a completat: „Această zi marchează un exemplu, unul extrem de important. Prin perseverența unui ONG și prin colaborare constantă cu autoritatea publică, acesta reușește să pună piatra de temelie și să ridice un asemenea spațiu social, cultural, educațional. Sunt mai mult de 15 ani de când activăm în comunitățile marginale și marginalizate, dar aici am fost șocați când am încercat să ne întâlnim pentru prima dată cu cetățenii. Singurul loc în care cetățenii de aici se întâlnesc și își spun oful este birtul «Doi Pitici». Pentru că am încercat să lucrăm mai departe cu copiii, să animăm comunitatea, am constatat că ceea ce își doresc ei cel mai mult este un loc al comunității. Un loc în care să fie împreună. (…) De 15 ani, de când lucrez, nu am găsit în niciun loc atâta bucurie, atâta așteptare, atâta dorință și atâta nevoie de recunoaștere cât am găsit la acești copii, în această comunitate. Sunt convinsă, domnule primar, că dacă autoritatea va rămâne alături și dacă împreună cu toți actanții sociali, culturali, educaționali vom fi prezenți aici, vom crea o altă șansă acestor copii”.

Noul centrul va fi compus dintr-o clădire cu două etaje, situată pe un teren de 966 mp, pe str. Satu Mare, nr. 1A. Va avea inclusiv o sală de sport și un amfiteatru. Executantantul lucrărilor este Nedex Grup SRL, iar valoarea totală a proiectului este de 7.017.973,83 lei, cu TVA inclus. Per total, lucrările aferente contractului sunt executate în proporție de 26%. Cele de relocare a utilităților sunt finalizate, în timp ce cele privind structura de rezistență au trecut de 60%. Ar fi un progres de 10% în plus față de calendarul aprobat.

