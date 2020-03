Au încercat să fure seiful unei bănci aflate la zece metri de sediul poliției

Politistii si procurorii din Lugoj lucreaza in aceste zile pentru a descoperi cine a incercat sa intre intr-o banca aflata chiar langa sediul lor.

Oamenii legii au fost alertati despre faptul ca indivizi necunoscuti au incercat sa intre in sediul Alpha Bank aflat in Piata IC Dragan din Lugoj. Criminalisti si procurori au cercetat atent locul, ore bune, incercand sa gaseasca probe care sa ii duca la infractori.

Informatiile obtinute de Lugoj Info.ro indica faptul ca hotii au intrat in cladire printr-o intrare de la un magazin de haine si au intentionat sa ajunga in banca spargand un zid. Cel mai probabil, infractorii au vrut sa ajunga la seif, insa intr-un final au renuntat dupa ce au distrus o parte din perete cu un baros si un flex. Ancheta este in plina desfasurare. In urma cu mai bine de o luna, un bancomat din localitatea Belint a fost aruncat in aer iar banii au fost furati de persoane ramase necunoscute.

Sursa: lugojinfo.ro

