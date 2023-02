Au întunecat orașul. Pană de curent, în mijlocul ceremoniei de deschidere a Timișoara 2023, la Palatul Culturii

Scandalos! Până de curent, în mijlocul ceremoniei de lansare a proiectului de deschidere a anului Timișoara 2023 – Opening, vineri 17 februarie, seara, la Palatul Culturii Timișoara. Totul a rămas în întuneric spre stupoarea invitaților care au aprins lanternele telefoanelor!

La eveniment participau sute de oficialităţile, între care şi premierul Nicolae Ciucă.

“Luminează orașul prin tine! „Shine your light – Light up your city!”, este sloganul cu care Timişoara a câștigat titlul de Capitală Culturală Europenă. Tot Timișoara a devenit în anul 1884 a devenit primul oraș din Europa continentală cu iluminare stradală electrică.

Acum amatorismul organizatorilor a făcut orașul de râs chiar în prima zi în care este, oficial, Capitală Culturală.

Este a doua pană de curent prin care a trecut Teatrul National Timișoara, chiar în timpul spectacolelor. Prima a avut loc în timpul spectacolului O scrisoare pierdută, în urmă cu o săptămână.

Dacă atunci actorii au jucat un act întreg în întuneric, astăzi curentul a revenit după 2 minute, când au pornit generatoarele.

Fritz crede că a fost un… semn de bun augur

La ieşirea din sală, premierul Nicolae Ciucă a fost întrebat ce crede despre faptul că s-a luat curentul la un astfel de eveniment.

”Efectiv s-a întâmplat. Aici este o chestiune de pregătire tehnică a evenimentului”, a replicat Ciucă.

La rândul său, primarul Dominic Fritz a declarat: ”A fost foarte, foarte interesant. Trebuie să spun că în 2007, la ceremonia de deschidere, a picat curentul şi mi-a povestit consilierul prezidenţial Sergiu Nistor de acea întâmplare şi mi-a spus: domnule primar, să ştiţi dacă vă pică curentul e un semnal bun pentru succesul anului, şi ce s-a întâmplat? A picat curentul, dar în perioada unui concert care oricum era cu lumini şi la început toată lumea a crezut că face parte din spectacol, apoi ne-am dat seama că a picat curentul, dar a şi revenit curentul. Eu o iau ca un semn bun că va fi un an de succes cum a fost 2007 în Sibiu (…) Chiar artistul ne-a mulţumit dup-aia că parcă totul a făcut sens în acest moment”.

